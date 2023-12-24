24 декабря 2023, 08:19

Военнослужащий из Владикавказа убит в ходе СВО

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Артур Найфонов из Владикавказа погиб на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 247 жителей Северной Осетии.

Как информировал "Кавказский узел", 19 декабря стало известно, что на Украине погиб Николай Николаенко. Он стал, по меньшей мере, 246 военнослужащим из Северной Осетии, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Владикавказа Артур Найфонов. В местной школе №15 в его честь установлен мемориальный стенд, отчиталась 9 декабря администрация школы на сайте учебного заведения.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 247 жителей Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Росгвардеец из Владикавказа погиб на Украине", "Военный из Моздокского района погиб в ходе спецоперации на Украине", "Пять бойцов из Северной Осетии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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