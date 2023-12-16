Суд отказался перевести Ульви Гасанли под домашний арест

16 декабря 2023, 19:57

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Суд в Баку не удовлетворил просьбу о переводе журналиста Ульви Гасанли из-под стражи под домашний арест. Также оставлен в силе запрет Гасанли на свидания и телефонные разговоры с близкими, сообщила защита.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября стало известно, что следователи запретили арестованным директору Abzas Media Ульви Гасанли и главреду издания Севиндж Вагифгызы телефонные разговоры и свидания с близкими. Адвокаты назвали этот запрет необоснованным.

20 ноября были задержаны, а на следующий день арестованы Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро. Севиндж Вагифгызы связала уголовное дело с тем, что Abzas Media вело расследование о бизнесе членов семей высокопоставленных чиновников. 1 декабря по этому же делу была арестована журналистка Наргиз Абсаламова, а 14 декабря - журналист-расследователь Хафиз Бабалы. Кто создает контент Abzas Media, и кому были посвящены громкие расследования, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Хатаинский райсуд Баку 15 декабря рассмотрел ходатайство о переводе Гасанли под домашний арест, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

Защита обратила внимание суда на отсутствие оснований для содержания Гасанли под стражей, пояснила адвокат. "Он впервые привлекается к уголовной ответственности, никогда ранее не уклонялся от явки в правоохранительные органы. С другой стороны, наряду с ограничением его права на свободу, незаконно нарушаются его и другие права, в частности право на уважение личной жизни, право на защиту. Так, ему необоснованно наложили запрет на телефонные разговоры и свидания с близкими. Ему даже не позволяют, чтобы ему приводили его годовалую дочь, чтобы он ее мог увидеть. К сожалению, суд не удовлетворил ни ходатайство об изменении меры пресечения и перевод Гасанли под домашний арест, ни жалобу на запрет на свидания и телефонные разговоры. Мы подадим апелляцию на эти решения", - сказала она.

Ульви Гасанли столкнулся также с запретом на звонки адвокатам, сообщила 8 декабря Зибейда Садыгова, которая 7 декабря встретилась в бакинском СИЗО-1 с подзащитным. Этот запрет нарушает право журналиста на защиту, указал юрист Ялчин Иманов.

Сохраняется и запрет на телефонные звонки Гасанли его адвокатам, добавила Садыгова. "Это ограничение прав абсолютно незаконно. Арестант имеет право на телефонные разговоры с адвокатом, и оно не может быть ограничено никем. В связи с этим мы также подали в суд отдельную жалобу, но ее рассмотрение еще не назначено", - сказала адвокат.

Сотрудник Хатаинского райсуда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалоб Гасанли. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Напомним, Ульви Гасанли в СИЗО поступают угрозы, его принуждают не жаловаться на нарушения его прав, рассказала 11 декабря сестра журналиста. Бакинский апелляционный суд вернул в суд первой инстанции жалобу адвокатов Гасанли и Вагифгызы на арест банковских счетов, в том числе пенсионной карты матери Ульви Гасанли.

Преследование журналистов Abzas Media вызвало заметный международный резонанс. Арест Ульви Гасанли связан с антикоррупционными расследованиями издания и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали 23 ноября три докладчика ПАСЕ и призвали освободить Гасанли и Севиндж Вагифгызы. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники.

Международная сеть журналистов Forbidden Stories также осудила уголовное преследование сотрудников Abzas Media и заявила, что продолжит начатое ими расследование о коррупции. Правозащитные организации Freedom Now и Human Rights Watch призвали власти Азербайджана освободить журналистов.

24 ноября около 30 азербайджанских журналистов и правозащитников в совместном заявлении призвали остановить преследование руководителей Abzas Media и расследовать сведения о давлении на директора издания. Они также выразили сомнение в версии о принадлежности денег, найденных в офисе издания. Обыск проходил "под полным контролем полиции", и происхождение этой суммы неизвестно, а кроме того, "не поддается разумному объяснению" хранение 40 тысяч евро в редакции издания, указали авторы заявления.

25 ноября спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор выразил обеспокоенность давлением на Abzas Media и призвал власти Азербайджана остановить преследование журналистов.

1 декабря союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" обновил список политзаключенных, включив в него, в том числе имена Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламовой и Мохаммеда Кекалова.

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