Мурад Папазян потребовал от СНБ Армении объяснить запрет на въезд в страну

26 ноября 2023, 05:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За 16 месяцев Служба нацбезопасности Армении так и не объяснила Мураду Папазяну причины запрета на въезд в страну. Он пригрозил обратиться в Европейский суд по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля власти Армении запретили въезд Мураду Папазяну, депортировав его обратно во Францию. Папазян заявил, что его не впустили в страну по личному указанию премьер-министра Никола Пашиняна. 16 октября Папазян потребовал исключить его из списка персон нон-грата в Армении.

Сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции Мурад Папазян сообщил о прошедшем предварительном судебном заседании по иску против Службы национальной безопасности Армении. По его словам, судья "был озадачен" тем, что СНБ уже 16 месяцев не объясняет Папазяну причины запрета во въезде в страну, пишет 25 ноября News.am.

По словам Папазяна, судья дал СНБ 10 дней, чтобы приобщить к делу недостающие документы. При этом следующее заседание назначено на 25 января. На нем будет установлено, уполномочен ли Папазян физически участвовать в судебном заседании.

В августе суд уже требовал от СНБ предоставить основания для запрета на въезд, однако ведомство это требование проигнорировало. При этом сменился судья по делу. По словам Папазяна, причины смены судьи неизвестны.

Папазян пригрозил обратиться в Европейский суд по правам человека для восстановления своего права на въезд в страну.

В 2022 году аппарат премьер-министра Армении сообщил, что Папазяну запрещен въезд в Армению из-за того, что он был одним из организаторов нападения на кортеж возглавляемой Николом Пашиняном правительственной делегации у посольства Армении во Франции в июне 2021 года. Тогда участники акции протеста забросали кортеж различными предметами, их действия пресекла французская полиция, сообщили "Новости-Армения".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.