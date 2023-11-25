Аналитики оценили план правительства по деолигархизации Грузии

25 ноября 2023, 01:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство Грузии разработало план действий по деолигархизации страны, который, как утверждается, соответствует рекомендациям Евросоюза. Оппозиция упрекнула власти, что в плане не оговаривается сокращение влияния на власти со стороны Бидзины Иванишвили. Вопрос деолигархизации важен для Евросоюза, но едва ли план властей коснется Иванишвили, отметили аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата в члены Евросоюза, указав при этом на девять приоритетов, на которые должны обратить внимание власти страны, в том числе деолигархизация, судебная реформа и соблюдение прав человека.

Правительство Грузии разработало план действий по деолигархизации в стране, рассчитанный на предотвращение чрезмерного влияния интересов в экономической, политической и общественной жизни. Документ оговаривает семь направлений: борьба с коррупцией; прозрачность государственных закупок; конкурентная политика; правовая система; борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма; мониторинг финансовой деятельности политических партий и усиление плюрализма мнений в СМИ, говорится в документе.

В нем также отмечается, что работа по деолигархизации будет вестись при координации разных ведомств, которые отвечают за разные отрасли права. «Для большей эффективности это также позволяет заинтересованным сторонам сосредоточить свои ресурсы на особо уязвимых областях. Действия, направленные на предотвращение чрезмерного влияния интересов, – это действия, способствующие идентификации, противодействию и предотвращению явлений, связанных с феноменом олигархии. Меры первой категории направлены на укрепление институциональной структуры и потенциала соответствующих органов, чтобы они могли осуществлять свою деятельность независимым, надежным, скоординированным и профессиональным образом», - приводит выдержку из документа портал «Грузия Online».

Также меры второй категории сосредоточены на активности, которая предотвращает или ограничивает использование отдельными лицами или группами лиц чрезмерной власти в свою пользу. Разработанный проект будет способствовать усилению, большей надежности процессов, конкуренции в сферах закупок, СМИ, выборов и других сферах, при учете европейски стандартов. Кроме того, будут действия, направленные на обеспечение большей прозрачности и подотчетности в социальных, экономических и политических процессах для «более инклюзивной и адаптивной, оставаясь при этом под демократическим контролем».

Оппозиция раскритиковала документ правительства, указав, что он не оговаривает главное условие Евросоюза – провести деолигархизацию в отношении учредителя партии, неформального правителя страны Бидзины Иванишвили. Кроме того, в оппозиционная партии «Единое национальное движение» сообщили о разработке своего проекта по проведению деолигархизации. Партия при этом выразила уверенность, что парламент текущего созыва этот законопроект провалит. «Международные партнеры, в том числе и в Европарламенте, обозначили, что деолигархизация означает "дебидзинизацию". В условиях «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили невозможно осуществить процесс "дебидзинизации". Мы планируем представить парламенту конкретные проекты для того, чтобы провести деконцентрацию власти. Сейчас власть сконцентрирована у одного человека и у нас нет ожиданий, что этот законопроект примет действующий парламент», - сказала депутат парламента от ЕНД Тинатин Бокучава в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе обратил внимание, что действующее правительство проводит интересы Иванишвили, который «служит интересам Кремля». «Сегодня правительств не независимое, служащее интересам страны, это правительство служит, а Бидзина Иванишвили служит интересам России. Мы имеем в стране российское правительство, которому служит этот законопроект. Только грузинский бизнес устал терпеть существующее положение, остановленную экономику и отношения, установленные Иванишвили и правительством – запрет на финансирование альтернативных партий», - сказал он в эфире телекомпании.

Однако председатель «Грузинской мечты», депутат парламента Ираклий Кобахидзе пояснил, что разработанный план действий пресечет вопрос участия в политике олигархов, по не сможет полностью разрешить этот вопрос. Только законодательными изменениями это решить невозможно. «У нас есть самопровозглашенные политики-олигархи, которые прямо вмешиваются в политику, финансируют партии, СМИ и НПО. Вероятно, они продолжают эту деятельность, и определенный прогресс может быть достигнут этим планом действий. На законодательном уровне план действий меньше всего решает эту проблему. Есть перспектива определенного прогресса, но невозможно решить проблему олигархии только законодательными изменениями», - сказал он в эфире телекомпании.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили обратил внимание, что Евросоюз не требует персонифицированных решений, а требует принять законодательные изменения, которые должны, насколько возможно, сократить власть Иванишвили.

«Цель страны - вступление в ЕС посредством переговоров. Чтобы их начать, нужно выполнить рекомендации ЕС. При любом законе в условиях, когда половина всех министров работала в банке Иванишвили и получала от него зарплату, при оставшихся связях, при любом законе не перестанут проводить любые выгодные ему изменения», - сказал он 24 ноября корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, оптимальный выход из ситуации - смена власти и приход к ней коалиции, независимой от Иванишвили или от другого олигарха. Полная независимость может быть обеспечена только при таких условиях.

Однако, если в результате парламентских выборов у власти останется «Грузинская мечта», тогда невозможно будет снизить влияние Иванишвили на политические процессы в стране и решения, принимаемые правительством, тогда вопрос членства в ЕС затянется на долгие годы. «Евросоюз не прибегает к методам давления. Видно, что «Грузинская мечта» сделала свой выбор в пользу Иванишвили и уступит все, только не его. «Грузинская мечта» и Иванишвили – это одно и то же. Они тогда должны отказаться от себя, от тех благ, которые приобрели, благодаря ему», - сказал Гоголашвили.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Ираклий Менагаришвили также считает, что в случае, если Евросоюз рассматривает Грузию кандидатом в члены альянса, то он не станет оказывать давление по вопросу Иванишвили. «Если страну оценивают положительно и рассматривают ее возможность приема в альянс, вряд ли могут быть намерения оказать давление или ввести санкции», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.