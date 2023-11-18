Контрактник из Дагестана погиб в военной операции

18 ноября 2023, 23:46

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Рядовой Исмаил Бабаев погиб на Украине, сообщила администрация Сулейман-Стальского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 670 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Замир Гаджиев и Адам Асланов из Табасаранского района погибли на Украине. Общее число уроженцев Дагестана, гибель которых в военной операции на Украине подтвердили власти, достигло 669.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В ходе специальной военной операции погиб 29-летний рядовой контрактной военной службы Исмаил Бабаев, сообщила сегодня администрация Сулейман-Стальского района. Прощание с погибшим прошло в его родном селе Ашага-Стал-Казмаляр. У Исмаила Бабаева остались жена и трое детей, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 670 бойцов из Дагестана. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 20.30 мск 18 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2915 бойцов с юга России, в том числе 1429 - из СКФО и 1486 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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