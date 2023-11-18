18 ноября 2023, 16:21

Два бойца из Дагестана убиты в военной операции

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Замир Гаджиев и Адам Асланов из Табасаранского района погибли в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 669 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", лейтенант Маллакурбан Шахсинов погиб в военной операции на Украине, сообщил 17 ноября глава Дербентского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 667 бойцов из Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В Табасаранском районе вручены награды родственникам военнослужащих, погибших в зоне военной операции: рядового Замира Гаджиева и старшего лейтенанта Адама Асланова, сообщила 16 ноября на своем сайте государственная телерадиокомпания "Дагестан".

"Поддержать близких военнослужащих Гаджиева и Асланова собрались представители администрации района, депутаты НС РД", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 669 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине", "Полицейский из Махачкалы убит на Украине", "Офицер из Дагестана убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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