Три пикета в поддержку палестинцев и Гаджиева прошли в Махачкале

13 ноября 2023, 14:55

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Заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов провел в Махачкале одиночный пикет с требованием освободить осужденного коллегу Абдулмумина Гаджиева, а журналист Идрис Юсупов и еще один махачкалинец выступили в поддержку палестинцев.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. В частности, 16 и 9 октября такие пикеты провел заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. 23 октября пикет с требованием освободить Гаджиева провел журналист "Нового дела" Идрис Юсупов. С 6 ноября он проводил одиночные пикеты солидарности с жителями Палестины.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Сегодня на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова, рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану, прошли три одиночных пикета, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Идрис Юсупов.

Он отметил, что первый одиночный пикет - в поддержку Абдулмумина Гаджиева - провел заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов. Его одиночная акция началась 13 мск и длилась 30 минут.

Второй одиночный пикет с 13.30 до 13.45 мск с плакатом «Свободу Палестине!» провел сам Идрис Юсупов, а третий одиночный пикет с 13.45 до 14 мск с плакатом «Палестина, мы с тобой» провел житель Махачкалы, пришедший к месту проведения одиночных акций.

Силовики не предпринимали попыток помешать проведению одиночных акций, подчеркнул Юсупов.

Напомним, мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Дагестане палестинцам сопереживает большинство жителей, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

С 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. За участие в беспорядках задержан 201 человек, на 155 задержанных составлены административные протоколы, сообщила 5 ноября полиция.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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