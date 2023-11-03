Родные заключенных пожаловались на жестокие условия в женской колонии на Ставрополье

03 ноября 2023, 20:00

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Заключенных женской колонии в Зеленокумске неправомерно помещают в ШИЗО и не оказывают им необходимую медпомощь, сообщили матери осужденных из Кабардино-Балкарии и Астраханской области. Такая ситуация типична для российских колоний и защитить права заключенных в условиях закрытости учреждений крайне сложно, сообщили в "Команде против пыток"*.

Мать 21-летней Танзилы Булгучевой из Нальчика Лариса Архестова и мать 27-летней Анастасии Балыбиной из Астрахани Наталья Балыбина заявили корреспонденту "Кавказского узла", что их дочерей, отбывающих срок по делу о незаконном обороте наркотиков в женской колонии ИК-7 в Зеленокумске, неправомерно постоянно помещают в штрафной изолятор (ШИЗО), а также заставляют работать без отдыха, не предоставляя медицинскую помощь, когда она нужна.

"По семь, по 15 суток ШИЗО получают за какую-то ерунду. В начале этой недели они вышли из душа - и не сразу оделись по полной форме, были в топиках. Было тепло, они присели на скамейку погреться на солнышке. За это их отправили в ШИЗО", - рассказала Лариса Архестова.

"Моей дочери осталось сидеть 10 месяцев. Ее сейчас в ШИЗО посадили на 15 суток - и с последующим переходом в строгие условия содержания (СУС). Она идет как злостный нарушитель, но большинство этих нарушений высосаны из пальца", - добавляет Наталья Балыбина.

По ее словам, дочь отправляли в ШИЗО многократно. "Ее отправляли в ШИЗО за такое нарушение, как отсутствие на рабочем месте. Она хороший наладчик швейных машинок. И в других отрядах ломались машинки. Ее просили сделать их, и она ходила и делала. А начальник колонии за это ее наказывал, отправлял в ШИЗО. Она потом уже стала отказываться, конечно, помогать. Потом еще были такие провинности, как пуговица расстегнутая, всякие мелочи, за которые я не думаю, что ШИЗО надо давать! Ну, выговор еще ладно, но не 15 суток ШИЗО! Или, например, зашла она в туалет в чужом отряде. Не в сам отряд - чужой отряд посещать нельзя, она зашла в туалет просто. Это можно. И камера засняла, как она выходит именно из туалета. Но все равно написали так, что она из <помещения> отряда выходила, и дали 15 суток. Настя постоянно сидит 15 суток!" - добавляет Наталья.

Поводом для одного из случаев отправки Танзилы Булгучевой в ШИЗО стало несоблюдение формы одежды. "Рано утром было построение. И было холодно. И Танзила надела кофту на построение. Ну, и всё - в ШИЗО отправили", - отметила Лариса.

ШИЗО - это гораздо тяжелее, чем просто сидеть на зоне, поясняют женщины. В частности, там невозможно нормально пребывать в течение дня. Спальные места, "шконки", пристегнуты к стене и опускаются только на время сна. "А в остальное время они в ШИЗО сидят на табуретке либо стоят. Два часа в день в ШИЗО разрешается почитать книжку. На работу и на прогулку они не выходят. Только сидят там и целыми днями смотрят в стены. И есть свое, из передачек, они там тоже не могут, только тюремная еда, а ее есть невозможно", - рассказала Лариса.

Камеры ШИЗО на два места, но в этой колонии в ШИЗО умудряются размещать по трое, - добавила Наталья. Также со слов дочери Лариса отметила, что были случаи применения силы к заключенным. .

Кроме того, в ход идут манипуляции, способные вызвать конфликты между заключенными, отмечает Балыбина. "Был случай, когда Настю посадили в ШИЗО, а после нее сажают туда девочку, которая отказывалась признать себя осужденной", - рассказала она, отметив, что руководство колонии пригрозило ее дочери, что ШИЗО "пока эта девочка не признает себя осужденной". "В итоге моей дочери пришлось ту девочку обмануть, сказать, что она выйдет вместе с ней, чтобы та признала себя осужденной", - говорит она.

Условия работы в колонии нарушают закон. "Работают они допоздна. С 8 утра - и до 22-23 часов, хотя должны заканчивать, кажется, в 17 часов, но никогда не заканчивают. И по субботам работают, и по воскресеньям, хотя у них формально пятидневка. Иногда, бывает, долго не звонит, я спрашиваю, что такое, а она говорит: "Не могла, поздно приходила с работы". Таксофон у них там до 22.00 работает, а она еще не пришла с работы в это время. По выходным работают, больные работают. Моя дочь с высокой температурой работала - и делала по 300%. А летом, когда жара была, они им не давали брать воду с собой, на работу. За это сразу ШИЗО. То есть в такую жару они даже попить не могли, когда хотелось", - говорит Лариса.

От заключенных требуют перевыполнения нормы. "Настя шьет тапочки. Надо 100% нормы сдавать, а она сдает и 150%, и 200%. Танзила на одежде - и по 300% сдает. И это никак не поощряется, наоборот - сплошные ШИЗО!", - говорит Лариса.

Оплата труда в колонии мизерная. "У Танзилы зарплата 21 тысяча, но у нее за всё вычитают - за свет, газ, воду, и в итоге ничего там не остается. А у Насти зарплата вообще 7000. И тоже вычитают за всё, в итоге они ничего не зарабатывают", - отметила Лариса.

Также в колонии не следят за состоянием заключенных, так Анастасии Балыбиной "врач дал предписание, что она не может сидеть больше двух часов подряд", сообщила ее мать. "Несмотря на это, она целыми днями сидит и шьет. Она писала заявление с просьбой о переводе на другую работу, но его порвали и сказали, что ничего не знают, никакого заявления она не подавала", - говорит Наталья.

Танзиле "очень тяжело наклоняться, у нее боли, и постоянно течет нос". "Доходило до того, что она шьет - а у нее прямо кровь из носа начинает капать, на то, что она там шьет. Вот в таком состоянии они там работают. Всем плевать", - отметила Лариса

При этом, со слов женщин, медицинская помощь в колонии не оказывается. "У них медикаментов никогда нет. И даже нам они не дают передать медикаменты, в передачке. Только посылкой - и не всё можно. То, что врачи прописали, они не разрешают им отправлять", - сказала Лариса. "У Насти всё тело покрыто какими-то коричневыми пятнами. Она не знает, что это, и никто ее не лечит, никому это не интересно", - отметила Наталья.

В "Команду против пыток"*, работающую, в том числе, на Северном Кавказе, жалоб на ИК-7 в Зеленокумске не поступало, но описанную ситуацию там назвали "совершенно обычной для российских колоний". "Тяжелые условия работы, очень низкая оплата труда и постоянные водворения в ШИЗО - это наиболее частотные жалобы, и такие проблемы решать сложно - тяжело добыть доказательства нарушений. Внутрь колонии никто не может попасть - ни адвокаты, ни правозащитники. ОНК сейчас состоят, в основном, из бывших сотрудников правоохранительных органов, у них нет мотивации разбираться с этими проблемами. Заключенные остаются, по сути, один на один с руководством колонии, и то, как будет складываться их судьба, зависит от взаимоотношений с администрацией. Вопрос ведь обычно не в незастегнутом воротничке или том, что не так вышли из душа. Если есть воля начальства, нарушения могут и сфальсифицировать, а доказательства будут формироваться на показаниях сотрудников учреждения или других осужденных. Водворение в ШИЗО и условия труда, конечно, можно попытаться обжаловать, но какой это даст результат? В условиях закрытости исправительных учреждений может стать только хуже", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в "Команде против пыток"*.

"Кавказский узел" также писал, что ранее на условия в колонии в Зеленокумске жаловалась активистка из Крыма Ирина Данилович*. В эту же колонию была этапирована ингушская активистка Зарифа Саутиева.

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