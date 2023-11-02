Южная Осетия освободила задержанного гражданина Грузии

02 ноября 2023, 17:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Освобожден задержанный 31 октября гражданин Грузии Мевлуд Лагошвили. На территории, которая находится под контролем властей Южной Осетии, незаконно удерживаются еще шесть граждан Грузии, сообщила сегодня служба госбезопасности.

Как писал "Кавказский узел", служба госбезопасности Грузии сообщила о семи удерживаемых силовиками в Южной Осетии гражданах Грузии после того, как еще 31 октября около села Гвиргвина был задержан еще один мужчина.

Мевлуд Лагошвили, задержанный 31 октября в Шида Картли, недалеко от села Гвиргвина, на свободе, сообщила сегодня Служба государственной безопасности. он уже находится на территории, контролируемой властями Грузии. Шестеро граждан Грузии остаются незаконно задержанными на территории, которая находится под контролем властей Южной Осетии, указано в сообщении.

"Чтобы освободить Лагошвили из-под стражи, был немедленно запущен как механизм горячей линии, так и другие инструменты,. Вопрос о его освобождении из-под стражи активно обсуждался вчера на 115-м заседании формата Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в муниципалитете Гори", - отмечается в сообщении.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

На 1 октября 2023 года в Южной Осетии зафиксировано 26 задержаний, в Абхазии – семь, заявил 1 октября руководитель миссии наблюдателей ЕС в Грузии Димитриос Карабалис. "Число задержанных в последние годы постепенно сокращалось, но основная причина этого в том, что по сравнению с предыдущими годами меньше попыток пересечь административную пограничную линию", – пояснил он.

В 2022 году в Абхазии и Южной Осетии были задержаны 45 граждан Грузии, из них 39 в Южной Осетии и шесть – в Абхазии. Восемь человек остаются в заключении, заявила в январе наблюдательная миссия Евросоюза в Грузии.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.