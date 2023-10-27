Адвокаты прокомментировали инцидент в школе Кабардино-Балкарии

27 октября 2023, 12:01

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Публикация видеозаписи избиения школьника педагогом - достаточный повод для расследования и возбуждения уголовного дела без заявления родителей, прокомментировали инцидент в одной из школ Кабардино-Балкарии опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты.

Сообщение о том, что учительница в одной из школ Кабардино-Балкарии избила ученика за то, что он стучал ручкой по парте, было опубликовано 12 октября в анонимном телеграм-канале Mash Gor. Публикация проиллюстрирована коротким видеороликом, на кадрах которого видно, как немолодая женщина, держа за плечо сидящего в классе ученика, трясет его и наносит несколько сильных ударов по голове и шее. Видео, вероятно, было снято на телефон одним из учеников. "Кавказский узел" не располагает информацией о том, где и когда был записан ролик

На видео зафиксировано преступление, считает адвокат Тимофей Широков. "Я вижу здесь статью 156 УК РФ – неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним", – сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Для возбуждения дела в случае такого инцидента не требуется заявление родителей ребенка, поскольку это дело публичного обвинения, подчеркнул адвокат. "По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, проверку проводит по поручению прокурора орган дознания, а также следователь по поручению руководителя следственного органа. Порядок возбуждения дел частного, частно-публичного и публичного обвинения регулируется статьями 146 и 147 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Заявление потерпевшего или его представителя требуется лишь по определенным категориям дел, к числу которых данное не относится", – сказал Тимофей Широков.

Адвокат Марина Агальцова также указала, что правоохранительные органы могут самостоятельно возбудить уголовное дело. "В силу статьи 140 УПК ("Поводы и основание для возбуждения уголовного дела". – Прим. "Кавказского узла") основанием для возбуждения уголовного дела является сообщение о совершенном преступлении, полученное из "иных источников". СМИ таким источником является", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В опубликованном ролике видно нанесение побоев, отметила она. "Но за побои уголовная ответственность установлена только в статьях 116 и 116.1 [УК РФ]. В статье 116 наказываются побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью". – Прим. "Кавказского узла"), совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы", – сообщила Агальцова.

Она отметила, что статья 116.1 УК РФ вменяется за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. "Эти статьи не применимы к этому случаю. Следовательно, здесь административка, вероятнее всего, будет. Административное дело может возбуждаться также по сообщениям СМИ в силу статьи 28.1 КоАП РФ ("Возбуждение дела об административном правонарушении". – Прим. "Кавказского узла"). С 15 июля 2016 года впервые предусмотрена административная ответственность за побои (статья 6.1.1 КоАП РФ)", – сказала Марина Агальцова.

Статья 6.1.1 КоАП РФ "Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших вреда здоровью, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния" предусматривает штраф в размере от 5000 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

В министерстве образования Кабардино-Балкарии не смогли сообщить ничего об инциденте, показанном на видео, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 21 октября власти Краснодара сообщили, что учитель в школе повел себя агрессивно по отношению к шестикласснице после того, как она во время урока отказалась сдавать ему телефон.

25 сентября 2022 года стало известно, что в краснодарской школе произошел конфликт между учеником и учителем физики. Педагог схватил ученика за горло и прижал к стене. После проведенной проверки он был уволен. Пользователи Telegram сочли поступок этого учителя возмутительным.

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