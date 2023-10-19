Бастрыкин поручил расследовать обман дольщиков в Анапе

19 октября 2023, 04:36

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Руководитель Следкома России поручил возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав дольщиков, купивших квартиры в Анапе более 20 лет назад.

Как информировал "Кавказский узел", 17 сентября глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу дольщицы из Анапы, которая купила квартиру в ЖК «Приоритет». Женщина сообщила, что застройщик отказывается передавать ей квартиру в достроенном доме, требуя дополнительно заплатить крупную сумму.

Александр Бастрыкин вновь отреагировал на жалобы дольщиков из Анапы, которые столкнулись с требованием застройщика о дополнительной оплате приобретенных квартир, сообщил 18 октября Инфоцентр Следственного комитета.

Согласно сообщению ведомства, застройщик нарушил права дольщиков, купивших квартиры в ЖСК «Тираспольская 1». Жилой дом начали строить еще в 2001 году, однако дольщики свои квартиры до сих пор не получили.

"Под угрозой лишения права собственности с них требуют повторной оплаты уже приобретенного жилья, ссылаясь на увеличения стоимости строительства. Также сообщается о фактах перепродажи квартир третьим лицам", - говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

В своем обращении дольщики отметили, что неоднократно обращались в органы власти, но никакого результата эти жалобы не принесли. Бастрыкин поручил руководителю краевого управления СК возбудить уголовное дело и представить ему доклад о ходе следствия, который контролируется центральным аппаратом.

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