Бастрыкин отреагировал на жалобу дольщицы из Анапы

17 сентября 2023, 13:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Анапы пожаловалась в Следственный комитет на то, что застройщик требует дополнительные деньги за купленную ею квартиру в построенном жилом комплексе, и она вынуждена жить с ребенком в съемном жилье. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал от подчиненных доклад о расследовании нарушений прав дольщиков в Анапе.

Жительница Анапы обратилась на многоканальную телефонную линию Информационного центра СКР и выразила "несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения прав" участников долевого строительства многоквартирного дома в ЖК «Приоритет», к которым относится и сама женщина, сообщил сегодня Инфоцентр СКР в своем телеграм-канале.

В 2021 году женщина приобрела в этом жилом комлексе квартиру. "В настоящее время строительство завершено, однако застройщик ООО СЗ «ГСК» отказался выдать заявительнице ключи от квартиры, требуя дополнительно внести крупную денежную сумму. В результате пострадавшая вынуждена за свой счет арендовать жилье, где проживает с несовершеннолетним ребенком", - говорится в публикации.

В краевом управлении СКР расследуется уголовное дело о нарушении прав дольщиков в Анапе, и председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя краевого управления доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. "Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - отмечается в сообщении.

На сайте управления СКР по Краснодарскому краю, по состоянию на 13.35 мск 17 сентября, нет информации о расследовании уголовного дела о нарушении прав дольщиков в Анапе.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.