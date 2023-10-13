Житель Ингушетии заподозрен по делу о вербовке в "Имарат Кавказ"*

13 октября 2023, 03:48

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Правоохранительные органы объявили жителя Ингушетии в федеральный розыск по делу о содействии террористической деятельности, заподозрив его в причастности к террористической организации "Имарат Кавказ"*.

Как писал "Кавказский узел", осенью 2022 года в Южный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении жителей Ингушетии Арби Батаева, Ирисхана Мерешкова, Адама и Тимура Кодзоевых, которые обвиняются в причастности к террористической организации "Имарат Кавказ"*. Аналитики усомнились в версии следствия о причастности арестованных к этой организации, которая уже давно не заявляла о себе.

Силовики заподозрили жителя Ингушетии в вербовке участников для террористической организации "Имарат Кавказ"*. Он объявлен в федеральный розыск, сообщила 12 октября со ссылкой на источники в правоохранительных органах газета "Ингушетия".

По информации издания, показания против предполагаемого вербовщика дал мужчина, который приговорен Назрановском районным судом к 5 годам и 6 месяцам колонии за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования.

Уголовное дело расследуется по статье о содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК России). Эта статья предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы. Источник не назвал личных данных подозреваемого.

О создании "Имарата Кавказ"* 7 октября 2007 года объявил в своем обращении президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Докку Умаров. В июне 2015 года боевики, входящие в структурные подразделения "Имарата Кавказ"*, присягнули лидеру запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"* Абу-Бакру аль-Багдади, говорится в материале "Кавказского узла" "Имарат Кавказ*". После присяги лидеру ИГ* боевиков из структурных подразделений "Имарата Кавказ"* эта террористическая организация заявила о создании своего отделения на Северном Кавказе и неоднократно брала на себя ответственность за нападения на полицейских и теракты в регионе.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

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