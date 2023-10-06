Ереван обратился в ЕСПЧ в связи с арестами карабахских политиков в Азербайджане

06 октября 2023, 07:53

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Армения попросила ЕСПЧ обязать Азербайджан освободить арестованных карабахских политиков и предоставить информацию о военных, оказавшихся в плену во время боевой операции в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября стало известно о задержании азербайджанскими силовиками бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также спикера парламента Давида Ишханяна.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 27 сентября был задержан на границе при попытке выехать в Армению, он обвинен в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана. Азербайджанские следователи также сообщили об арестах бывшего заместителя командира карабахской Армии обороны Давида Манукяна, бывшего главы карабахского МИД Давида Бабаяна и бывшего министра обороны Левона Мнацаканяна. Задержания карабахских политиков противоречат заявлениям Азербайджана о защите и уважении прав армян, заявил МИД Армении и пообещал отстаивать в международных инстанциях права задержанных.

Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием обязать Азербайджан освободить задержанных карабахских политиков, сообщил офис представителя Армении по международно-правовым вопросам.

"Представитель по международно-правовым вопросам на основании правила 39 регламента суда обратился в ЕСПЧ с целью обеспечить защиту прав всех представителей бывшего и нынешнего руководства Нагорного Карабаха с требованием обязать Азербайджан немедленно освободить их", - процитировало 5 октября сообщение офиса ТАСС.

В сообщении отмечается, что Азербайджан предоставил суду информацию о задержанном Рубене Варданяне, которая была передана его близким родственникам, пишет агентство.

Представитель Армении также попросил ЕСПЧ обязать Азербайджан предоставить информацию "о военнопленных и гражданских лицах, оказавшихся под его контролем, и предоставить полноценные данные о них", сообщило 5 октября News.am.

Напомним, 28 сентября Армения подала в Международный суд ООН иск к Азербайджану, потребовав не допускать дискриминации жителей Нагорного Карабаха, а также не преследовать карабахских политических деятелей и военнослужащих. Баку счел этот иск неприемлемым.

Проведенная Азербайджаном 19-20 сентября контртеррористическая операция в Карабахе усугубила сложную гуманитарную обстановку, вызванную продолжительной блокадой Лачинского коридора. В Армению прибыли более 100 тысяч карабахских беженцев. 3 октября группа конгрессменов США направила президенту Джо Байдену обращение с призывом прекратить оказывать Азербайджану военную помощь и ввести персональные санкции в отношении азербайджанских чиновников.

5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с европейскими лидерами в Гранаде подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха. Лидеры Евросоюза пообещали оказать поддержку Армении в связи с массовым прибытием беженцев.

Об обстановке в регионе после военной эскалации можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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