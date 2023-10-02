Вынесен приговор участнику нападения на посольство Азербайджана в Иране

02 октября 2023, 03:47

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Верховный суд Ирана приговорил Ясина Гусейнзаде, напавшего в январе на посольство Азербайджана, к смертной казни.

Как писал "Кавказский узел", 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате был убит начальник службы безопасности Орхан Аскеров, ранены двое охранников, нападавшего задержали. После этого Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Тегеране и эвакуировал сотрудников. При этом генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу.

Вынесен приговор гражданину Ирана Ясину Гусейнзаде, который в январе совершил нападение на посольство Азербайджана. Гусейнзаде приговорен к смертной казни. Приговор вынес Верховный суд Исламской республики Иран, информирует сегодня, 2 октября oxu.az.

По словам генерального прокурора Ирана Мохаммеда Казема Мовахеди-Азада, дело Гусейнзаде было направлено в суд в начале сентября, пишет РИА "Новости".

Напомним, что отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности.

7 ноября 2022 года Иран заявил о причастности граждан Азербайджана к теракту в Ширазе, при котором погибли 15 человек. Эти обвинения стали элементом информационной войны и свидетельством ухудшения отношений между двумя странами, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 11 марта Азербайджан назвал провокацией полет иранского военного самолета у границы двух стран.

В начале сентября Азербайджан посетила военная делегация Ирана во главе с начальником управления международных отношений и оборонной дипломатии генерального штаба вооруженных сил Ирана генералом-майором Мохаммедом Ахади. В ходе визита он выразил обеспокоенность деятельностью Армении, которая, по его словам, угрожает стабильности на Южном Кавказе. Вице-президент Ирана Мухаммед Джамшиди заявил, что Армения становится центром западной разведки в регионе и сближается с НАТО и ЕС. Азербайджанские аналитики сочли, что визит делегации свидетельствует об обеспокоенности Тегерана обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также демонстрирует курс на нормализацию отношений.

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