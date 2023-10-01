Суд в Нальчике отказал военнослужащему в компенсации за ранение

01 октября 2023, 08:47

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Нальчикский гарнизонный военный суд отказал росгвардейцу Хизри Куразову в назначении выплаты за полученное в зоне спецоперации на Украине ранение, поскольку, согласно материалам дела, он получил его в результате действий российских военнослужащих.

Согласно материалам дела, военнослужащий Росгвардии Хизри Куразов получил в зоне проведения спецоперации на Украине минно-взрывные травмы и множественные ранения. Это подтверждается справкой военного госпиталя.

Командование воинской части заявило, что Куразов получил ранения в результате действий российских военных. По этой причине Нальчикский гарнизонный военный суд решил, что оно не связано с выполнением Куразовым служебно-боевых задач, передали 30 сентября "Кавказ. Реалии"*.

Куразов не согласился с выводами суда, он заявил, что в указе президента, который регламентирует выплаты военнослужащим не указано, что травма должна быть нанесен именно в результате действий противника.

Военнослужащий попытался оспорить отказ в выплате. Однако Южный окружной военный суд вновь отказал в выплате. "Получение ранения в период нахождения в зоне СВО само по себе не означает приобретение права на единовременную выплату", – указано в постановлении, опубликованном на сайте суде.

"Кавказский узел" также писал, что 10 августа стало известно, что военный суд в Нальчике отказался удовлетворить иск контрактника Арсена Пшукова о выдаче ему справки о ранении, полученном в ходе спецоперации на Украине. Врачи в Луганске могли поставить не тот диагноз из-за отсутствия современного оборудования, заявил суд.

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