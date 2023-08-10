10 августа 2023, 12:11

Военному из Кабардино-Балкарии отказано в справке о ранении на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике отказался удовлетворить иск контрактника Арсена Пшукова о выдаче ему справки о ранении, полученном в ходе спецоперации на Украине. Врачи в Луганске могли поставить не тот диагноз из-за отсутствия современного оборудования, заявил суд.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник из Кабардино-Балкарии Арсен Пшуков принимал участие в специальной военной операции, во время которой попал под обстрел и получил минно-взрывную травму. Ее диагностировали врачи клинической больницы в Луганске, а бюро судебно-медицинской экспертизы Кабардино-Балкарии подтвердило этот диагноз.

Далее Пшуков был направлен в Ростов-на-Дону в филиал 1602-го клинического госпиталя Минобороны, но его сотрудники сочли, что травмы нет и отказали военнослужащему в выдаче справки о ранении. Без этого документа невозможно получить социальную выплату в 3 миллиона рублей, отметили сегодня "Кавказ. Реалии"*.

Контрактник оспорил решение госпиталя в Нальчикском гарнизонном суде. Однако суд решил, что в клинической больнице в Луганске нет современного оборудования, и потому диагноз может быть пересмотрен. Суд отказал Пшукову в признании травмы.

"Кавказский узел" также писал, что 16 мая стало известно, что суд в Нальчике отказался удовлетворить иск контрактника Дениса Ануфриева, который требовал от военного госпиталя справку о ранении в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Суд отказал жителю Ростовской области в праве на выплаты за ранение в Чечне", "Суд в Махачкале счел подделкой справку контрактника о ранении на Украине", "Суд в Махачкале отказался признать контузию бойца из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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