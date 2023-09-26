Число задержанных участников протестов в Ереване достигло 74

26 сентября 2023, 18:18

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Силовики задержали в Ереване 74 противников Никола Пашиняна за неповиновение требованиям полиции.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Ереване продолжились акции протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Силовики задержали 56 участников акций протеста.

Протестующие в Ереване требуют отставки Никола Пашиняна после того, как Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана по результатам проведенной им 19 сентября военной операции. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции.

В полицию сегодня были доставлены 74 участника акций в поддержку Нагорного Карабаха. В их отношении составлены протоколы по статье 182 Кодекса об административных правонарушениях - за невыполнение законного требования полицейского, сообщило агентство News.Am со ссылкой на пресс-служба полиции Армении.

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