Сотрудники полиции во время акции протеста. Сентябрь 2023 г. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

26 сентября 2023, 18:18

Число задержанных участников протестов в Ереване достигло 74

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Силовики задержали в Ереване 74 противников Никола Пашиняна за неповиновение требованиям полиции.

Как писал "Кавказский узел",  сегодня в Ереване продолжились акции протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Силовики задержали 56 участников акций протеста.

 Протестующие в Ереване требуют отставки Никола Пашиняна после того, как Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана по результатам проведенной им 19 сентября военной операции. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции.

В полицию сегодня были доставлены 74 участника акций в поддержку Нагорного Карабаха. В их отношении составлены протоколы по статье 182 Кодекса об административных правонарушениях - за невыполнение законного требования полицейского, сообщило агентство News.Am со ссылкой на пресс-служба полиции Армении. 

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Примечание:

"Обнародован список погибших мирных жителей Нагорного Карабаха в ходе военной эскалации", "Более 19 тысяч беженцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению", "Горис исчерпал ресурсы для размещения карабахских беженцев".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 сентября 2023, 19:44

26 сентября 2023, 19:00

26 сентября 2023, 17:44

26 сентября 2023, 17:01

26 сентября 2023, 16:16

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