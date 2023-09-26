Силовики задержали 56 участников акции протеста в Ереване

26 сентября 2023, 11:17

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Общее число задержанных в Ереване людей, которые принимали участие в акциях протеста с требованием отставки Никола Пашиняна, возросло до 56, сообщило МВД Армении.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Ереване продолжились акции протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Силовики задержали не менее трех человек, которые принимали участие в блокировке одной из городских улиц.

Сегодня полиция задержала в Ереване 56 человек, принимавших участие в блокировке движения на городских улицах, сообщил сотрудник пресс-службы МВД Армении.

"По состоянию на 11:00 (10.00) доставлены в участки полиции 56 участников акции", – привел ТАСС его слова.

Напомним, протестующие в Ереване требуют отставки Никола Пашиняна после того, как Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана по результатам проведенной им 19 сентября военной операции. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции.

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