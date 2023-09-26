Несколько человек задержаны на акции протеста в Ереване

26 сентября 2023, 09:31

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По меньшей мере три человека задержаны сегодня в Ереване сотрудниками спецподразделения "Красные береты". Протестующие блокировали улицу, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как информировал "Кавказский узел", в Ереване акции протеста проходят с 19 сентября. Их участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна на фоне перехода Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана. 25 сентября в Ереване были задержаны не менее 142 участников акций протеста.

В Ереване сегодня продолжаются акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна. Около двух десятков протестующих заблокировало движение на одной из улиц города, встав на пешеходном переходе.

К месту акции протеста прибыли сотрудники спецподразделения "Красный береты" и задержали участников акции протеста. В подъехавший микроавтобус было препровождено не менее трех человек, передал News.am.

Издание уточнило, что акция протеста проходила на пересечении проспекта Аршаккуняц и улицы Григора Лусаворича. Силовики разблокировали движение на этом участке.

Участники акций протеста в Ереване используют в том числе личные автомобили для блокировки улиц, отметило сегодня РИА "Новости".

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели и восстановлен суверенитет страны.

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