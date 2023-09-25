Сотрудники полиции в Ереване, стоп-кадр видео NEWS AM https://news.am/rus/news/783046.html

25 сентября 2023, 10:42

Число задержанных на акциях протеста в Ереване возросло до 142

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Общее число задержанных в Ереване полицией человек, которые принимали участие в акциях протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, увеличилось до 142, сообщила полиция Армении.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня рано утром в Ереване участники акций протеста заблокировали центральные улицы. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна на фоне перехода Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана. Ранее полиция Армении заявила, что сегодня в Ереване было задержано 53 демонстранта.

Во время акций неповиновения в Ереване на 10.00 (09.00 мск) задержано 142 человека, которые принимали в них участие, сообщил руководитель управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

"Они задержаны за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении "Неподчинение законному требованию полиции", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в Ереване акции протеста проходят с 19 сентября. В этот день Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели и восстановлен суверенитет страны.

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Примечание:

"Протестующие в Ереване призвали США организовать эвакуацию людей из Карабаха", "Пашинян дистанцировался от решения Степанакерта прекратить сопротивление", "Военные эксперты оценили последствия боев в Нагорном Карабахе за сутки".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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