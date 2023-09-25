Протестующие в Ереване заблокировали центральные улицы

25 сентября 2023, 09:51

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Участники акций протеста в Ереване заблокировали ряд центральных улиц, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Силовики задержали за утро более 50 демонстрантов.

Как сообщал "Кавказский узел", с 19 сентября в Ереване проходят акции протеста, участники которых требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. 21 сентября они перекрыли движение в центре города, после чего полицейские начали задерживать участников акции. Вечером 24 сентября оппозиция призвала снова заблокировать улицы Еревана.

Сегодня с раннего утра в Ереване продолжаются акции протеста, участники которых недовольны тем, что Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана. Почти во всех районах города есть перекрытые протестующими улицы, движение на них заблокировано/

В частности, перекрыты улицы Сарьяна, Рубинянц, перекресток Терян-Московян, также заблокировано движение по улице Абовяна, перекрыт перекресток Комитас – Гюльбенкян, передал корреспондент "Кавказского узла".

Силовики действуют жестко, пресекая блокировку улиц. Оппозиционеры сообщают о многочисленных задержанных. Кадры задержаний были показаны в видеотрансляции в соцсети Facebook*. На них видно, что силовики в основном задерживают мужчин, оттесняя женщин на тротуары

Решается судьба не только Нагорного Карабаха, решается судьба Армении, заявил участник акции протеста Тарон.

"[Премьер-министр Армении Никол] Пашинян выполняет все требование Турции и Азербайджана. Он лоббист турецких интересов. Сегодня сдал Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха), завтра – Сюник. <…> Нужна консолидация, нужно предотвратить потерю армянской государственности", – сказал Тарон корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказала студентка из Нагорного Карабаха Диана Мартиросян. "В Арцахе идет этническая чистка, в открытую депортируют армян. Армянские власти не обращаются за поддержкой. На Азербайджан оказывают давление, но ни Франция, ни США не могут вмешаться, так как Пашинян связал им руки, заявив об отсутствии угроз армянам в Арцахе", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На 09.00 (08:00 мск) полиция задержала 53 человека, которые принимали участие в акции протеста, передал сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Армении.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что страна достигла всех целей и восстановила суверенитет.

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