Азербайджанский военный ранен в Карабахе

23 сентября 2023, 20:33

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Нарушение режима огня зафиксировано в Мардакертском районе, в результате ранен азербайджанский военнослужащий, сообщило сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", за два дня в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 200 человек, в том числе 10 мирных жителей, пятеро из которых дети. Ранения получило свыше 400 человек, в том числе 40 мирных жителей,13 из которых дети, сообщил вечером 20 сентября карабахский омбудсмен. По данным директора Степанакертского медцентра, состояние большинства раненых, которые лечатся в учреждении, оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Глава Минздрава Нагорного Карабаха заявил, что Красный Крест предоставил лекарства для лечения раненых, однако некоторым пациентам требуется транспортировка в Армению. Независимый проект Meydan.TV. установил имена 80 погибших азербайджанских военных в ходе контртеррористической операции.

19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В Карабахе ранен азербайджанский военный, сообщило сегодня Минобороны России. "Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. В результате перестрелки получил ранение один военнослужащий вооруженных сил Азербайджана. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха по данному факту проводится разбирательство", - указано в информационном бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта, опубликованном сегодня на сайте Минобороны России.

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