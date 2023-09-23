Взрыв около места дислокации миротворцев. Скриншот публикации Александра Коца https://t.me/sashakots/

23 сентября 2023, 13:49

Обнародовано видео взрыва около поста миротворцев в Карабахе

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Видео взрыва, произошедшего, как утверждается, из-за удара азербайджанских военнослужащих по складу российских миротворцев в Карабахе, обнародовано в сети. Это видео взрыва на территории карабахских военных во время боевых действий, возразили азербайджанские источники.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября в Нагорном Карабахе был обстрелян автомобиль с миротворцами, погибли находившиеся в нем военные, в том числе заместитель командующего миротворцами Иван Ковган. Президент Азербайджана выразил соболезнования и принес извинения Владимиру Путину, а также озвучил готовность оказать помощь семьям погибших. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что машину с пятью миротворцами по ошибке обстреляли военнослужащие азербайджанской армии. Еще один миротворец погиб и один был ранен в результате обстрела со стороны карабахских военных группировок.

19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил свой суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Видеозапись, как утверждается, удара азербайджанских военных по складу российских миротворцев в Нагорном Карабахе разместил сегодня в своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц, на публикацию которого обратила внимание Lenta.ru.

На кадрах семисекундного ролика видно, как за постройками, над которыми подняты флаги России, поднимается столб дыма, несколько военнослужащих бегут в ту сторону, еще несколько наблюдают за происходящим. "Всё, в наш склад [ударили]", - комментирует человек за кадром, используя нецензурную лексику.

"Кадры удара азербайджанцев по складу российских миротворцев", - указано в аннотации Коца к видео. Где и когда снято видео, неизвестно. "Кавказский узел" не может проверить достоверность опубликованной информации. Министерства обороны Азербайджана и России, по состоянию на 13.39 мск, не прокомментировали на своих сайтах эту публикацию.

На обнародованных кадрах показано уничтожение склада боеприпасов неподалеку от поста российских миротворцев в ходе "антитеррористических мероприятий азербайджанской армии в Карабахе", видео было снято 19 сентября, пишет сегодня азербайджанское агентство Haqqin.az, не указав источник своих сведений.

Журналист азербайджанского агентства Trend Ляман Зейналова сочла не соответствующей действительности версию о том, что азербайджанские военные нанесли удар по складу боеприпасов миротворцев. "Ни о каком взрыве большого склада с боеприпасами не может быть и речи, ибо удары по таким объектам вызывают значительно более масштабные взрывы и пожары. По всей видимости, это кадры удара по позициям армянских незаконных вооруженных формирований, которые нередко целесообразно размещали свои объекты недалеко от позиций миротворцев", - говорится в ее публикации на сайте агентства.

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Автор: "Кавказский узел"

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