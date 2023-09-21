Степанакерт. Нагорный Карабах. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"

21 сентября 2023, 19:50

Дмитрий Песков назвал решенным вопрос о принадлежности Карабаха

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вопрос о принадлежности Нагорного Карабаха урегулирован решением Армении признать его частью Азербайджана, заявил сегодня пресс-секретарь президента России.

Как писал "Кавказский узел", после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе сегодня в Евлахе состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. Представитель президента Азербайджана по особым поручениям заявил, что переговоры с армянами Карабаха в Евлахе могут способствовать заключению мирного договора Азербайджана и Армении, его проект передан Еревану.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что на данный момент основной вопрос принадлежности Карабаха решен и продвижение в направлении мирного договора обеспечено. "Сейчас вряд ли кто-то возьмется обозначать сроки (подписания мирного договора). Но учитывая, что основной вопрос принадлежности Карабаха как таковой сейчас решен, он был решен и урегулирован решением Армении признать принадлежность Карабаха, можно сказать, что существенное продвижение обеспечено", процитировал его слова "Интерфакс".

По его словам, в Нагорном Карабахе  можно говорить о начале "периода устойчивого прекращения огня", при этом  у Азербайджана есть понимание, что законные интересы и безопасность армянского населения в регионе должны быть обеспечены."Осталось много технических моментов до того, как будет финализирована работа над этим договором", — добавил Дмитрий Песков.

20 сентября в Нагорном Карабахе автомобиль с миротворцами подвергся обстрелу, находившиеся в нем военные погибли. Президент Азербайджана высказал слова соболезнования президенту России Владимиру Путину из-за гибели миротворцев. При обстреле автомобиля с российскими миротворцами погиб заместитель командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Иван Ковган, который также был замкомандующего подводными силами Северного флота РФ.

Песков сообщил, что в связи с гибелью российских миротворцев ведется следствие, но детали произошедшего пока неизвестны.

"Ведется следствие, об этом говорилось во время телефонного разговора главы государства [Владимира Путина] с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым]. Принесены извинения, мы видели информацию о том, что там были отстранены от исполнения обязанностей некоторые люди. Есть задержанные в этой связи", - процитировало слова Пескова ТАСС.

Напомним, что 19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Сегодня в Евлахе прошли переговоры представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке “Кавказского узла” "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

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Примечание:

"Пашинян заявил о провалах российских миротворцев в Нагорном Карабахе", "Минобороны Азербайджана заявило о контроле над десятками позиций в Карабахе", "1340 жителей Карабаха остаются в лагере миротворцев

Автор: "Кавказский узел"

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  • Пашинян заявил о провалах российских миротворцев в Нагорном Карабахе

    Российский миротворческий контингент обязан был гарантировать безопасность мирному населению Нагорного Карабаха, но не справился с этой задачей, заявил сегодня премьер-министр Армении. В Карабахе на данный момент угрозы нет, но Армения готова принять до 40 тысяч семей беженцев, добавил Пашинян.

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