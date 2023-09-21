21 сентября 2023, 11:21

Число задержанных на акции в Ереване достигло 30

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Силовики задержали в Ереване 30 человек, принимавших участие в акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна на фоне событий в Нагорном Карабахе, сообщило МВД Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 сентября митинг оппозиции у здания правительства в Ереване вылился в столкновения с полицией, силовики провели задержания. Позже оппозиция пригрозила премьер-министру Николу Пашиняну импичментом.

Минувшей ночью полиция Армении задержала у здания правительства в центре Еревана 30 протестующих, которые требовали отставки Никола Пашиняна на фоне событий в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-службе МВД республики.

"Против 28 из них возбуждены уголовные дела, а против 2 возбуждены административные дела", – привел сегодня News.am слова сотрудника пресс-службы.

Напомним, 19 сентября жители Еревана, собравшиеся перед зданием правительства Армении, после сообщении о начале контртеррористической операции Азербайджана потребовали отставки Никола Пашиняна. Между протестующими и силовиками произошли столкновения, полиция применила светошумовые гранаты. В результате столкновений между протестующими и силовиками в центре Еревана 19 сентября пострадали 34 человека, в том числе 16 полицейских. 

"Кавказский узел" также писал, что 19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Сегодня представители Степанакерта прибыли на переговоры в Евлах.

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Примечание:

"Пять человек задержаны за участие в протестах в Ереване", "Участники протестов перекрыли улицу в Ереване", "Силовики разогнали протестующих у здания посольства России в Ереване".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 сентября 2023, 12:48

21 сентября 2023, 12:19

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  • Стрельба возобновилась в Степанакерте

    Азербайджанские военнослужащие открыли сегодня на окраинах и в центре Степанакерта стрельбу из автоматов, заявил инфоштаб Нагорного Карабаха. В городе слышны взрывы артиллерийских снарядов, сообщают местные источники. Информация о резком обострении обстановки поступила на фоне начавшихся в Евлахе переговоров.

21 сентября 2023, 11:39

21 сентября 2023, 10:41

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