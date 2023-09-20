20 сентября 2023, 18:20

Жители Степанакерта не спешат покидать укрытия после окончания обстрелов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Степанакерта остаются в подвалах, опасаясь новых обстрелов, несмотря на прекращение огня. В городе вторые сутки нет электричества, сообщил с места событий корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", в лагере миротворцев размещены более 2,2 тысячи жителей Нагорного Карабаха, в том числе более тысячи детей, эвакуированных из зоны боевых действий, сообщило Минобороны России. После объявления о прекращении боевых действий мэрия Степанакерта призвала горожан оставаться в убежищах и воздержаться от попыток самостоятельной эвакуации в сторону аэропорта, где размещена база российских миротворцев.

Власти Нагорного Карабаха объявили сегодня, что при посредничестве миротворцев достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 12.00 мск, разоружении Армии обороны и выводе тяжелой техники и вооружений с территории непризнанной республики. Минобороны Азербайджана подтвердило эту информацию. Власти Армении не участвовали в обсуждении вопросов о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Обстрелы Степанакерта закончились около 16.00 (15.00 мск), люди еще продолжают находиться в подвалах, опасаясь повторных обстрелов. Пациенты из больниц эвакуированы в убежища, им тоже пришлось провести день без еды и хлеба, Хлеба в Степанакерте нет, так как из-за обстрелов города его не пекли, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

В Степанакерте со вчерашнего дня нет электричества. Также нет топлива, чтобы заправить транспорт. Люди устанавливают дровяные печи, но дров тоже нет, поэтому будут топить подручными материалами.

В Нагорном Карабахе из-за блокады Лачинского коридора возникло отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. Из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило о контроле над десятками позиций в Карабахе", "Миротворцы отчитались об эвакуации жителей Нагорного Карабаха", "Военные эксперты оценили последствия боев в Нагорном Карабахе за сутки".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 сентября 2023, 17:35

20 сентября 2023, 16:58

20 сентября 2023, 16:06

20 сентября 2023, 15:41

  • Российские аналитики поспорили о необходимости миссии миротворцев в Карабахе

    Роспуск армии обороны Нагорного Карабаха означает и свертывание миротворческой миссии, уверен военный эксперт Александр Храмчихин. Решение о миссии миротворцев должно приниматься в трехстороннем формате, однако они могут оставаться в регионе до 2025 года, обеспечивая безопасность мирных жителей, считают военный эксперт Василий Дандыкин и политолог Станислав Притчин.

20 сентября 2023, 14:53

  • Эвакуированные жители Карабаха размещены в лагере миротворцев

    В лагере миротворцев размещены более 2,2 тысячи жителей Нагорного Карабаха, в том числе более тысячи детей, эвакуированных из зоны боевых действий, сообщило Минобороны России. Ведомство подтвердило информацию властей Нагорного Карабаха и Азербайджана об участии миротворцев в обсуждении прекращения боев.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи