Российские аналитики указали на нарушение Азербайджаном трехстороннего заявления

20 сентября 2023, 13:02

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Азербайджан нарушил ключевой пункт трехстороннего заявления о прекращении огня в Карабахе, начав боевые действия, указали Алексей Гуня, Александр Храмчихин и Василий Дандыкин.

Как писал "Кавказский узел", достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 12.00 мск, разоружении Армии обороны и выводе тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха, заявили сегодня власти непризнанной республики. Минобороны Азербайджана подтвердило эту информацию.

Азербайджан 19 сентября объявил о контртеррористической операции в Нагорном Карабахе. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, к утру 20 сентября погибли семь мирных жителей, ранены 36.

Действия Азербайджана привели к нарушению главного пункта трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года – о прекращении огня, считает старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня. "Если кратко, то основное – это пункт 1 о прекращения огня, предусматривающий также, что Азербайджан, как и Армения, остается, не продвигается, не наступает на ранее занятых позициях", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, роль миротворцев в Карабахе изменится после завершения боевых действий в Карабахе. "Думаю, что несмотря на эскалацию, российские миротворцы будут продолжать обеспечивать безопасность местного населения в тех масштабах, которые ныне возможны. Роль и функции миротворческого контингента, однако, уже вряд ли будут строго определены имеющимся соглашением. Уже сейчас остро требуются дополнительные переговоры и дополнительные соглашения по миротворцам", - отметил он.

Аналогичное мнение высказал военный эксперт Александр Храмчихин. "Самое главное - нарушен пункт о неприменении силы и решения всех вопросов путем переговоров. Однако я с самого начала этого конфликта слышу этот призыв о том, что карабахский вопрос не имеет военного решения… Понятно было, что только военным путем и можно решить его. Поэтому было вполне ожидаемо начало этих военных действий с нарушением пункта о прекращении войны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджан не пошел бы на агрессию против миротворцев, убежден эксперт. "А если в их сторону не стреляют, то применять оружие они не могут. В этой ситуации, которая сейчас в Карабахе, наши миротворцы могут только одно – оказывать помощь в процессе эвакуации населения Нагорного Карабаха. Больше ничего они не могут делать в этих условиях. Особенно когда Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана вместе с Карабахом", - добавил Храмчихин.

Трехстороннее заявление о прекращении огня, принятое после карабахской войны 2020 года, потеряло силу в связи с масштабными боевыми действиями Азербайджана в Карабахе, и апеллировать к этому соглашению теперь бессмысленно, указали сегодня и армянские политологи Андриас Гукасян и Армен Ованнисян.

Заявление Пашиняна с признанием Карабаха частью Азербайджана лишило смысла трехсторонее заявление, уверен военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. "После заявления Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана, включая весь Нагорный Карабах, трехстороннее заявление России, Армении и Азербайджана фактически потеряло свою актуальность. Можно сказать, что все пункты этого заявления потеряли свою силу. Теперь говорить о нарушении пунктов трехстороннего заявления, я считаю, нет смысла. С того заявления Пашиняна изменилась вся ситуация", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, миротворцы могут помочь в эвакуации людей по указанию Москвы. "Миротворцы не имеют право применять оружие, кроме случаев, когда на них нападают. В отличие от азербайджанской армии, у миротворцев только БТРы и стрелковое оружие. В этой ситуации они могут помочь в безопасной эвакуации жителей Карабаха. Но этот вопрос решается на уровне руководства миротворцев по указанию Москвы", - сказал Дандыкин.

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