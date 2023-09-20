Армянские политологи назвали действия Баку отказом от трехстороннего заявления

20 сентября 2023, 11:48

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Трехстороннее заявление о прекращении огня, принятое после карабахской войны 2020 года, потеряло силу в связи с масштабными боевыми действиями Азербайджана в Карабахе, и апеллировать к этому соглашению теперь бессмысленно, указали политологи Андриас Гукасян и Армен Ованнисян.

Как писал "Кавказский узел", сегодня продолжились обстрелы Степанакерта, жители провели ночь в бомбоубежищах. Утром при обстреле азербайджанских военных получил ранение водитель скорой помощи, сообщил карабахский омбудсмен. Ранее сегодня он заявил, что число погибших мирных жителей достигло семи, а число раненых выросло до 35. Из зоны боевых действий эвакуированы более 2000 жителей Нагорного Карабаха, в том числе более тысячи детей, отчиталось Минобороны России.

Азербайджан 19 сентября объявил о контртеррористической операции в Нагорном Карабахе, отметив, что атака ведется на военные объекты, и призвал жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Азербайджанские военные сегодня уничтожили воинскую часть в Тяпякянде (армянское название – Тонашен) на севере Карабаха, заявило Минобороны Азербайджана.

Азербайджан проводит в Нагорном Карабахе "этническую чистку", пытаясь "окончательно решить арцахский вопрос" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла"), заявил корреспонденту «Кавказского узла» политолог Андриас Гукасян.

По его словам, чтобы оправдать свои намерения, Баку использует термины «операция», «армянские незаконные формирования».

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Минобороны Азербайджана в публикациях на своем сайте называет "незаконными вооруженными формированиями".

"Но Армия обороны Арцаха оказывает сопротивление, идут тяжелые бои. Азербайджану не удалось решить вопрос в течение 24 часов, его наступление застопорилось. В течение 48 часов Совбез ООН должен вынести решение по вопросу Арцаха", - сказал он.

Азербайджану не удастся довести до конца этническую чистку, предположил политолог. "Вопрос Арцаха встал на рельсы Косово. Арцах для Азербайджана окончательно потерян. Каких-либо переговоров уже не может быть, решение возможно только по косовскому сценарию", - предположил Гукасян.

Апеллировать к положениям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года уже "нет смысла", так как "оно потеряло свою силу из-за нарушения Азербайджаном перемирия", добавил Андриас Гукасян. "Решение о перемирии изначально было принято в нарушении договоренностей ОБСЕ о вводе многонационального миротворческого контингента в Арцах. То, что сегодня происходит – последствия незаконного принятия решения под эгидой России, которая попыталась в одностороннем порядке утвердить свое присутствие в Арцахе. [Премьер-министр Армении] Никол Пашинян не имел конституционного права подписывать заявление. Он действовал вне правового поля", - подчеркнул политолог.

По его мнению, отказ Армении оказать Нагорному Карабаху военную поддержку подтверждает факт участия Никола Пашиняна в сделке с Алиевым, Эрдоганом и Путиным. "Армения накануне должна была объявить войну Азербайджану и начать боевые действия в поддержку Арцаха. Решение о вовлечении в войну стало бы естественным последствием нарушения перемирия со стороны Азербайджана. Однако саботаж со стороны армянского премьера приводит к таким тяжелым последствиям, которые сейчас мы видим в Арцахе, армии которой приходится вести этот неравный бой", - пояснил Гукасян.

Политический аналитик Армен Ованнисян согласен, что трехстороннее заявление "больше не существует". По его словам, Азербайджан пытается решить вопрос Нагорного Карабаха силой. "Но своей цели Азербайджан достиг частично. Арцах оказывает сопротивление. Успеха же, который Баку зафиксировал, удалось достичь благодаря безоговорочному содействию России, в том числе ее роли в вопросе снижения обороноспособности Армии обороны Арцаха, а также полной зависимости арцахских властей от России. Однако Арцах, тем не менее, сопротивляется", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Конечная цель Азербайджана – "этническая чистка в Арцахе", убежден аналитик. "Но это не означает, что Азербайджан за два-три дня перебьет всех армян Арцаха. Баку попытается избежать ответственности. Действия будут дозированные, Азербайджан не повторит ошибку Турции, уничтожившей массово 1,5 миллиона армян в начале XX века (имеется в виду Геноцид армян в Османской империи. – Прим. "Кавказского узла")", - сказал Ованнисян.

Международное сообщество сможет частично пресечь попытку геноцида армян в Карабахе, считает он. "На данном этапе Пашинян и его команда исходят из интересов России и Турции, но не интересов армянской государственности. Реституция прав Арцаха, которые «благодаря» политике Пашиняна были утеряны, будет сложной", - отметил аналитик.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева остановить боевые действия в Карабахе. Бои будут прекращены, когда карабахские военные сложат оружие, ответил Алиев.

Призыв остановить боевые действия в Нагорном Карабахе и обеспечить поставки гуманитарной помощи жителям региона озвучил также генсек ООН Антониу Гутерриш.

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