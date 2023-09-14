Ереван отказался от строительства металлургического завода в Ерасхе

14 сентября 2023, 09:01

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Строительство металлургического комбината будет перенесено из Ерасха, который находится вблизи армяно-азербайджанской границы, в другое место, сообщила миссия ЕС. Ранее Баку заявлял, что этот завод может оказывать негативное воздействие на экологию, а Минобороны Армении обвиняло азербайджанских военных в его обстрелах.

Как информировал "Кавказский узел", ранее Минобороны Армении неоднократно сообщало об обстрелах азербайджанскими военными металлургического завода в Ерасхе. При этом 20 июня правительство Азербайджана потребовало остановить его строительство.

3 июня министр экономики Армении сообщил, что в селе Ерасх Араратской области строится крупный армяно-американский металлургический завод. На производстве площадью 16 500 квадратных метров планировалось выпускать 180 000 тонн продукции в год. Азербайджанское название Ерасха – Араздейян.

Строительство армяно-американского металлургического завода будет перенесено из города Ерасх, который расположен на юго-востоке Армении около границы с Нахичеванью, в другое место, сообщила миссия ЕС.

"В последние недели миссия наблюдателей Евросоюза регулярно патрулировала район Ерасха, чтобы наблюдать и контролировать за демонтажом металлургического завода. Нашим присутствием мы способствовали безопасной и надежной транспортировке материалов и оборудования на новое место", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение миссии ЕС.

Напомним, ранее власти Азербайджана заявили, что в связи со строительством металлургического завода в нескольких сотнях метров от границы между Арменией и Азербайджаном, начата процедура, предусмотренная "Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте". В ней указано, что металлургические заводы могут оказывать существенное негативное трансграничное воздействие. В Баку заявили, что власти Армении обязаны уведомить Азербайджан о том, какое воздействие на окружающую среду оказывает завод. Азербайджан потребовал прекратить строительство завода до тех пор, пока не будет выяснено его воздействие на экологию.

Минобороны Армении 13 июня информировало, что при обстреле азербайджанскими военными села Ерасх строящийся металлургический завод получил повреждения. На следующий день оборонное ведомство заявило, что при обстреле получили ранения два гражданина Индии, участвовавшие в строительстве завода. В тот же день губернатор Араратской области заявил, что Строительство завода приостановлено из-за обстрелов. Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в обстрелах.

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