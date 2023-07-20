Азербайджан потребовал остановить строительство завода в Ерасхе

20 июля 2023, 14:49

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Азербайджан не получал от Армении сведений об экологической безопасности металлургического завода около границы, заявило правительство Азербайджана и потребовало остановить строительство.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли строящийся армяно-американский металлургический завод в Ерасхе, сообщили в Минобороны Армении. Азербайджан отверг обвинения в обстреле. 19 июня Армения также сообщала об обстреле стройплощадки металлургического завода в Ерасхе. Стрельбу на этом участке границы начали армянские военнослужащие, отметило Минобороны Азербайджана.

3 июня министр экономики Армении сообщил, что в селе Ерасх Араратской области строится крупный армяно-американский металлургический завод. На производстве площадью 16 500 квадратных метров будет выпускаться 180 000 тонн продукции в год.

Правительство Азербайджана потребовало от министерства окружающей среды Армении остановить строительство металлургического завода в Араздейяне (азербайджанское название Ерасха. – Прим. "Кавказского узла"), сообщает со ссылкой на кабмин страны АПА.

В связи с деятельностью, которая ведется вблизи поселка Ерасх (Араздейян) в нескольких сотнях метров от границы между Арменией и Азербайджаном, начата "соответствующая процедура", предусмотренная «Конвенцией об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте», заявил в своем письме министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

Согласно приложению к этой Конвенции, металлургические заводы признаются деятельностью, которая может иметь существенное негативное трансграничное воздействие, и Армения обязана уведомить Азербайджан о воздействии этой деятельности на окружающую среду. Однако Азербайджан не получил от Армении никакого уведомления относительно этого проекта, заявил министр.

В связи с этим правительство Азербайджана потребовало немедленного прекращения строительства завода "до полного прояснения и адекватного рассмотрения вопросов, связанных с трансграничным воздействием проекта". Соответствующее уведомление также направлено исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии ООН, сообщило агентство.

Напомним, 13 июня Минобороны Армении сообщило, что при обстреле села Ерасх повреждения получили строящийся металлургический комбинат и гражданский автомобиль. На следующий день ведомство заявило, что два гражданина Индии, участвовавшие в строительстве завода, получили ранения при обстреле с азербайджанской стороны. Военное ведомство Азербайджана отвергло обвинение в обстреле. Строительство завода приостановлено из-за обстрелов, заявил в тот же день губернатор Араратской области.

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