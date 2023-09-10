Подача воды в Баксане восстановлена после жалоб горожан

10 сентября 2023, 14:55

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Рабочие устранили аварию на водопроводе в Баксане после жалоб жителей на отсутствие водоснабжения, сообщил Центр управления регионом.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил, что рабочие устранили аварию на водопроводе в Тырныаузе после того, как жители пожаловались на отсутствие водоснабжения.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

В Баксане восстановлена бесперебойная подача воды после того, как Центр управления регионом зафиксировал в соцсетях жалобы жителей на отсутствие водоснабжения, сообщил ЦУР 9 сентября в своем телеграм-канале.

"Сотрудники Центра управления регионом направили обращения в администрацию г.о. Баксан. Причиной слабого напора воды стал выход из строя глубинного насоса. Специалистами МУП «Баксанский Водоканал» проведены аварийно-восстановительные работы, заменен глубинный насос. Бесперебойное водоснабжение восстановлено", - говорится в публикации. Когда и в каких сетях были размещены обращения жителей, ведомство не уточнило.

Жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

Правительство Кабардино-Балкарии заявило в январе 2022 года, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построены и реконструированы более 50 объектов водоснабжения. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, указали тогда пользователи соцсети.

В феврале жители села Жемтала пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб. Вода подается по графику и в других селениях Кабардино-Балкарии, ее приходится запасать и привозить из других районов.

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