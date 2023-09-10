Рабочие меняют насос на водопроводе в Баксане. Кадр видео Центра управления регионом Кабардино-Балкарии https://t.me/tsur_07/2064

10 сентября 2023, 14:55

Подача воды в Баксане восстановлена после жалоб горожан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рабочие устранили аварию на водопроводе в Баксане после жалоб жителей на отсутствие водоснабжения, сообщил Центр управления регионом.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил, что рабочие устранили аварию на водопроводе в Тырныаузе после того, как жители пожаловались на отсутствие водоснабжения.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

В Баксане восстановлена бесперебойная подача воды после того, как Центр управления регионом зафиксировал в соцсетях жалобы жителей на отсутствие водоснабжения, сообщил ЦУР 9 сентября в своем телеграм-канале.

"Сотрудники Центра управления регионом направили обращения в администрацию г.о. Баксан. Причиной слабого напора воды стал выход из строя глубинного насоса. Специалистами МУП «Баксанский Водоканал» проведены аварийно-восстановительные работы, заменен глубинный насос. Бесперебойное водоснабжение восстановлено", - говорится в публикации. Когда и в каких сетях были размещены обращения жителей, ведомство не уточнило.

Жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

Правительство Кабардино-Балкарии заявило в январе 2022 года, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построены и реконструированы более 50 объектов водоснабжения. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, указали тогда пользователи соцсети.

В феврале жители села Жемтала пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб. Вода подается по графику и в других селениях Кабардино-Балкарии, ее приходится запасать и привозить из других районов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жители Нартана добились ремонта водопровода", "Полиция обнаружила махинации при прокладке водопровода в Нальчике", "Прокуратура потребовала обеспечить водой жителей села в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

10 сентября 2023, 15:37

  • Житель Новороссийска оштрафован за пацифистскую надпись

    Суд в Новороссийске признал виновным в дискредитации армии Станислава Шафоростова, который нанес пацифистскую надпись на здание администрации. Судья учел раскаяние подсудимого и назначил ему штраф вдвое меньше, чем предусмотрено административной статьей.

10 сентября 2023, 14:04

10 сентября 2023, 13:14

  • Число погибших при сходе оползня в Шови выросло до 32

    Найдено тело 32-го погибшего при сходе оползня в Шови, продолжаются поиски одного человека, сообщила полиция Грузии. Спикер парламента анонсировал выступление главы МВД с ответами на вопросы оппозиции о трагедии на курорте.

10 сентября 2023, 12:18

10 сентября 2023, 11:21

  • Старшина со Ставрополья погиб на Украине

    Старшина Владимир Дубовик из Курского района погиб в ходе военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 169 жителей Ставропольского края.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи