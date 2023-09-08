Азербайджан сообщил об обстреле на границе с Арменией

08 сентября 2023, 15:44

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Армянские военные обстреляли азербайджанских солдат в Нахичеванской автономной области, а в Карабахе предпринята попытка возвести укрепления, заявило сегодня Минобороны Азербайджана. Военные ведомства Армении и Нагорного Карабаха опровергли эти заявления.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа и начале сентября военные ведомства Армении и Азербайджана сообщали об участившихся обстрелах на границе. О перестрелке на границе стороны сообщали ночью 7 сентября. Минобороны Азербайджана заявило сегодня о попытке оборудовать укрепления перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении. Минобороны Нагорного Карабаха обвинило азербайджанскую сторону в обстрелах.

Строительством укреплений и траншей у линии соприкосновения карабахские военные провоцируют новую эскалацию вооруженного конфликта, в результате которой Баку будет представлен агрессором, указали азербайджанские аналитики. Армия обороны Нагорного Карабаха вправе возводить укрепления для отражения готовящегося нападения Азербайджана, возразил армянский политолог.

Минобороны Азербайджана заявило сегодня об обстреле позиций. 8 сентября с 13.35 до 13.45 (c 12.35 до12.45 мск) подразделения вооруженных сил Армении подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении, гвоорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Также ведомство сообщило о строительстве укреплений в Карабахе. "Около 14.00 (13.00 мск) армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые траншейные дороги в целях приближения к позициям азербайджанской армии в Агдамском направлении", говорится в сообщении. Минобороны сообщило, что пресекло попытку строительства дорог.

Минобороны Армении опровергло это заявление. "сообщение о том, что подразделения ВС РА 8 сентября в период с 13:35 до 13:45 открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части границы, является очередной дезинформацией", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями.

Армия обороны Нагорного Карабаха на своей странице в Facebook* также назвала не соответствующим действительности заявление Минобороны Азербайджана о строительстве укреплений в Аскеранской области.

Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе происходит на фоне кризиса, возникшего с блокировкой Нагорного Карабаха. Баку прибегает к локальным эскалациям, чтобы добиться уступок от Еревана, заявили ранее "Кавказскому узлу" полагают армянские политологи. Участившиеся перестрелки на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают военные аналитики в Баку.

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