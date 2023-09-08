08 сентября 2023, 12:02

Азербайджан заявил о попытке карабахских военных возвести оборонительные позиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новые окопы противник попытался оборудовать перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении, заявило Минобороны Азербайджана. Ранее Минобороны Нагорного Карабаха обвинило азербайджанскую сторону в обстрелах.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа и начале сентября военные ведомства Армении и Азербайджана сообщали об участившихся обстрелах на границе. О перестрелке на границе стороны сообщали ночью 7 сентября. 

Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе происходит на фоне кризиса, возникшего с блокировкой Нагорного Карабаха. Баку прибегает к локальным эскалациям, чтобы добиться уступок от Еревана, полагают армянские политологи. Участившиеся перестрелки на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают военные аналитики в Баку.

"Предотвращена очередная армянская провокация в Агдамском направлении", - заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, ночью на территории, где временно размещен российский миротворческий контингент, карабахские военные "предприняли попытку прорыть новые окопы перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении". "В результате мер, принятых подразделениями нашей армии, проводимые работы были остановлены", - сказано в сообщении.

Минобороны Нагорного Карабаха назвало это сообщение Азербайджана "очередной дезинформацией". Кроме того, днем ранее оборонное ведомство заявило об обстреле азербайджанскими военными сельхозтехники, пишет NEWS.am.

"7 сентября около 12:10 (11:10 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по комбайну, работающему на полях общины Сарушен", - сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.

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Примечание:

"Нагорный Карабах сообщил о передвижении азербайджанских войск у границы", "Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в атаках", "Армения вновь отказалась от участия в учениях ОДКБ".

Автор: "Кавказский узел"

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