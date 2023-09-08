08 сентября 2023, 12:02
Азербайджан заявил о попытке карабахских военных возвести оборонительные позиции
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Новые окопы противник попытался оборудовать перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении, заявило Минобороны Азербайджана. Ранее Минобороны Нагорного Карабаха обвинило азербайджанскую сторону в обстрелах.
Как писал "Кавказский узел", в конце августа и начале сентября военные ведомства Армении и Азербайджана сообщали об участившихся обстрелах на границе. О перестрелке на границе стороны сообщали ночью 7 сентября.
Обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе происходит на фоне кризиса, возникшего с блокировкой Нагорного Карабаха. Баку прибегает к локальным эскалациям, чтобы добиться уступок от Еревана, полагают армянские политологи. Участившиеся перестрелки на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают военные аналитики в Баку.
"Предотвращена очередная армянская провокация в Агдамском направлении", - заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.
По данным ведомства, ночью на территории, где временно размещен российский миротворческий контингент, карабахские военные "предприняли попытку прорыть новые окопы перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении". "В результате мер, принятых подразделениями нашей армии, проводимые работы были остановлены", - сказано в сообщении.
Минобороны Нагорного Карабаха назвало это сообщение Азербайджана "очередной дезинформацией". Кроме того, днем ранее оборонное ведомство заявило об обстреле азербайджанскими военными сельхозтехники, пишет NEWS.am.
"7 сентября около 12:10 (11:10 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по комбайну, работающему на полях общины Сарушен", - сообщило Минобороны Нагорного Карабаха.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"