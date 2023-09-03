Жители села в Кабардино-Балкарии добились подачи воды

03 сентября 2023, 14:34

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Специалисты устранили аварию на водопроводе в селе Жемтала после жалоб жителей на отсутствие водоснабжения, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", в феврале жители села Жемтала Черекского района жаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб.

В селе Жемтала восстановлено водоснабжение после того, как Центр управления регионом зафиксировал в соцсетях жалобы жителей села на отсутствие воды, сообщило ведомство.

"Сотрудники Центра управления регионом направили обращения в местную администрацию Черекского района. Специалисты обнаружили прорыв водопроводной трубы по улице Губжокова. Работники МУП «Ручей» провели аварийно-восстановительные работы по замене трубы. Водоснабжение восстановлено и подается в штатном режиме", - говорится в публикации в телеграм-канале центра. Когда и в каких сетях были размещены обращения жителей, ведомство не уточнило.

Напомним, Центр управления регионом (ЦУР) обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

26 августа ЦУР сообщил, что рабочие устранили аварию на водопроводе в Тырныаузе после того, как жители пожаловались на отсутствие водоснабжения.

Жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет республиканского правительства о ремонте водозабора и дренажа в селении Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

Правительство Кабардино-Балкарии заявило в январе 2022 года, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построены и реконструированы более 50 объектов водоснабжения. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, указали тогда пользователи соцсети.

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