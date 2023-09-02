"Матери Беслана" призвали ускорить расследование дела о теракте

02 сентября 2023, 13:06

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Расследование уголовного дела о теракте в Беслане до сих пор не завершено, заявили в 19-ю годовщину захвата школы представители "Матерей Беслана". Они призвали ускорить расследование и анонсировали обращение в суд для отмены запрета на уголовное преследование членов оперштаба по спасению заложников.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября "Известия" сообщили, что следователи назвали одним из участников теракта в Беслане уроженца Ингушетии Асланбека Парчиева. Родственники заявили, что не верят в его причастность к теракту.

1 сентября в Беслане прошли траурные мероприятия по случаю 19-й годовщины захвата школы. Люди пришли к школе № 1, чтобы возложить цветы в память о жертвах теракта.

Следователи, расследующие теракт в Беслане, установили личность одного из ранее неопознанных террористов, подтвердили 1 сентября на пресс-конференции члены организации «Матери Беслана».

"Мы говорим практически на каждой пресс-конференции одно и тоже по расследованию теракта, что оно было необъективно, предвзято, неполно. И это не дает нам права успокаиваться, потому что мы чувствуем вину и ответственность перед теми, кто ушел. Уголовное дело №20849 продолжается, и причина продления сроков расследования заключается в том, что было шесть неопознанных трупов. Недавно стало известно, что по генетике, по дактилоскопии был установлен один из ранее неопознанных террористов, его фамилия Парчиев. Это житель соседней республики. Его родственники не опровергли информацию", - сказала зампредседателя комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева на пресс-конференции, на которой побывал корреспондент "Кавказского узла".

Гадиева подчеркнула, что 10 мая расследование дела было вновь продлено до 1 декабря 2023 года. "Я думаю, что и власть, и общество должны делать выводы. Если после таких страшных трагедий не дается официально оценка событию, то общество, государство не может адекватно развиваться. Для того, чтобы было какое-то прогрессивное движение, необходимо объективно оценить те факты, которые были выявлены вновь на судебных процессах, расследовать эти факты и уже обоснованно или доказать нам, что все расследовано до конца и поставлена точка, или же приложить все усилия, чтобы и мы успокоились, и общество уже знало, что это было, почему банда террористов смогла беспрепятственно проехать и захватить школу", - сказала она.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

Пострадавшая в теракте Эльвира Туаева в свою очередь добавила, что есть постановление о невозбуждении уголовного дела против членов оперативного штаба по спасению заложников в Беслане. "Пока это постановление не отменят, у следственного комитета связаны руки. Мы планируем в ближайшее время подать иск в суд об отмене этого постановления, чтобы провели объективное расследование тех событий", - сказала Туаева.

Женщина также напомнила о том, что у пострадавших в теракте до сих пор нет статуса. "Все наши проблемы: нет финансирования, нет возможности оказания нормальной медицинской помощи, не хватает денег для реабилитации - все это отголоски того, что у нас нет статуса. Нет строчки в бюджете, которая непосредственно касается нас, пострадавших. Мы считаем, что эти проблемы в ближайшее время должны быть решены", - сказала она.

Потерпевшие в терактах много лет добиваются принятия закона, который бы определил обязанность государства помогать жертвам теракта. В июле 2022 года пострадавшие от теракта пожаловались на препятствия в получении медпомощи. В связи с отсутствием закона о жертвах теракта денег, выделяемых из бюджета пострадавшим, недостаточно для лечения и реабилитации всех бывших заложников, рассказали представители "Матерей Беслана" и "Голоса Беслана".

Участники пресс-конференции также указали, что в этом году в Беслане и Владикавказе было установлено мало баннеров о предстоящем событии, что вызвало негодование как у самих пострадавших в теракте, так и у простых жителей Северной Осетии.

"Память об этой трагедии мы, пострадавшие, «Матери Беслана», несем очень достойно и очень трепетно. Мы законопослушные люди, мы никогда никакими своими действиями не преступили рамок законов, хотя очень часто хотелось выйти митинговать, сказать все, что хочется. И все, что мы требуем, добиваемся - все в рамках закона, хотя многого из того, что должно быть исполнено, приходится добиваться", - заявила председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева. По ее мнению, и Беслан, и Владикавказ должны быть "все в баннерах" в напоминание о трагедии.

"Кладбище существует, факт налицо, а баннеров нет. Я не знаю, с чем это связать", - возмутился еще один участник пресс-конференции.

Присутствующий на мероприятии глава администрации Беслана Харитон Татров назвал произошедшее их упущением и пообещал повесить больше баннеров в следующем году.

Глава Правобережного района Северной Осетии Сослан Фраев тоже присутствовал на пресс-конференции. Он не согласился с тем, что люди стали забывать Беслан. По его словам, об этом говорит число людей, которые пришли 1 сентября к школе № 1.

Напомним, лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО озвучил первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка. В 2019 году, к 15-летию теракта, вышла книга "Форпост. Беслан и его заложники", написанная журналистом издания "Коммерсант" Ольгой Алленовой. Автор тогда заявила блогеру "Кавказского узла" Алану Цхурбаеву, что это книга о трагедии, которая до сих пор "не прожита нашим обществом, не осмыслена, потому что было и остается много лжи об этом теракте", и значит, "нет надежды, что это не повторится".

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