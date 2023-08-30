Задержанные в Степанакерте активисты отпущены из полиции

30 августа 2023, 15:04

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Полицейские освободили двух активистов, задержанных на акции протеста в Степанакерте. Акции протеста против блокады Лачинского коридора будут продолжены, заявил один из них после освобождения.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа силовики задержали в Степанакерте двух местных жителей, которые вышли на несанкционированную акцию протеста, тем самым нарушив военное положение.

Протестный митинг на площади Возрождения в Степанакерте был инициирован в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, осложняющейся из-за блокады и ее последствий, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из активистов Давид Минасян.

Он отметил, что первая попытка его задержания на Площади Возрождения была 19 августа – на 19 часов там был назначен митинг. По словам Минасяна, к нему подошли шесть полицейских и потребовали поехать с ними в полицейский участок. На площади в тот день собрались около 300 человек, и полицейским не удалось подвергнуть его приводу.

26 августа Давид Минасян вновь вышел на площадь Возрождения для проведения митинга. "Меня задержали в 2 часа ночи по дороге домой. Ко мне подошли люди в масках и в штатском, завернули руки, надели наручники и посадили в машину УАЗ", - рассказал он.

Вместе с ним, по его словам, был задержан и другой активист, "переселенец из Шуши". Позднее их обоих отпустили, и они, по словам Минасяна, намерены продолжать протестные акции.

В магазинах нечего купить из-за полного отсутствия продуктов. На фоне этого создаются большие очереди за хлебом, и люди просто не успевают покупать хлеб, отметил он. "Скорее всего, власти намерены путем таких бесчеловечных условий способствовать плану интеграции арцахского народа в Азербайджан. Мы не можем этого допустить", - отметил Минасян.

Напомним, из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

29 августа два большегруза с 40 тоннами гуманитарной помощи были отправлены азербайджанским обществом Красного Полумесяца в Нагорный Карабах. Машины доехали до поста российских миротворцев, где остановились в ожидании разрешения на проезд. Жители Нагорного Карабаха перекрыли дорогу из Агдама в Степанакерт, чтобы помешать проезду этих фур. Если бы азербайджанские военные регулярными обстрелами не мешали сельчанам собирать урожай пшеницы, то дефицит муки не возник бы, заявили участники акции.

При этом со стороны Армении около 400 тонн гуманитарной помощи было направлено в Нагорный Карабах еще 29 июля, однако грузовики не были пропущены, поскольку Азербайджана расценил попытку доставить груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 9 августа фура с гуманитарной помощью из Франции присоединилась в Корнидзоре к грузовикам из Армении. Сегодня из Еревана выехала колонна с гуманитарным грузом, собранным во Франции для жителей Нагорного Карабаха. Мэр Парижа прибыла в Армению для сопровождения этого груза.

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