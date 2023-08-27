Степанакерт. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=KRb_8IogMHY

27 августа 2023, 07:49

Два человека задержаны в Степанакерте на акции протеста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали в Степанакерте двух местных жителей, которые вышли на несанкционированную акцию протеста, тем самым нарушив военное положение, сообщило МВД Нагорного Карабаха.

По данным МВД Нагорного Карабаха, 26 августа в Степанакертский ГУВД поступило сообщение о том, что около 18.00 [17.00 мск], на площади Возрождения двое местных жителей проводят акцию протеста.

Оба участника акции были задержаны, поскольку их действия нарушили действующее военное положение, сказано в сообщении, опубликованном 26 августа на странице МВД Нагорного Карабаха в Facebook*.

Один из задержанных – житель Нагорного Карабаха Давид Минасян, который пародирует президента Араика Арутюняна. Ранее он уже подвергался приводам в полицию, сообщил 26 августа News.am.

"Кавказский узел" также писал, что активисты в Нагорном Карабахе и Армении регулярно проводят акции протеста с требованием добиться от Азербайджана разблокировки Лачинского коридора. Так, 21 августа активисты в Ереване перекрыли вход в офис ООН мешками с продуктами, собранными для жителей Нагорного Карабаха, и потребовали конкретных действий для открытия Лачинского коридора.

В Нагорном Карабахе после закрытия Азербайджаном Лачинского коридора возникла угроза гуманитарной катастрофы. В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. В Степанакерте из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказали ранее местные жители. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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Примечание:

"Пекарни в Нагорном Карабахе оказались на грани закрытия из-за дефицита муки", "Родственники сообщили об ухудшении здоровья матери Элен Дадаян", "Карабахские активисты вернулись в Степанакерт после инцидента с миротворцами".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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