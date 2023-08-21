Активисты заблокировали вход в офис ООН в Ереване

21 августа 2023, 18:08

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Ереванские активисты перекрыли вход в офис ООН мешками с продуктами, собранными для жителей Нагорного Карабаха, и потребовали принять меры для открытия Лачинского коридора.

Как писал "Кавказский узел", инициативная группа "Бацум" ("Открытие") проводит акции неповиновения в Ереване с требованием предотвратить продовольственную блокаду Нагорного Карабаха. В частности, активисты требовали задействовать продовольственную программу ООН, которая могла бы доставить в Нагорный Карабах продукты, в том числе воздушным путем.

Угроза гуманитарной катастрофы возникла в Нагорном Карабахе после закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. В регионе растут протестные настроения, жители Нагорного Карабаха и Армении выражают претензии к российским миротворцам о бездействии, но те не спешат способствовать разрешению ситуации, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Активисты движения "Бацум" в Ереване сегодня заблокировали вход в офис ООН мешками с продуктами, собранными для отправки в Нагорный Карабах. Они потребовали принять меры по разблокировке Бердзорского (Лачинского) коридора, передал корреспондент "Кавказского узла".

По словам координатора инициативы "Бацум" Нарека Айвазяна, блокирование входа в офис ООН является символическим шагом: таким образом активисты требуют от Совбеза ООН принять резолюцию об открытии Бердзорского коридора, реализовав решение Международного суда ООН, и привлечь Азербайджан к ответственности "за осуществляемый геноцид армян в Арцахе [Нагорном Карабахе]".

22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха отметил, что решение Международного суда ООН о деблокаде коридора игнорируется азербайджанскими властями.

Граждане Армении собрали у офиса ООН продукты и предметы первой необходимости и попросили ООН, чтобы они переправили эти грузы, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Микаэл Маркарян.

"Совет безопасности ООН обсудил вопрос, но, к сожалению, по сей день никакого решения не принял. Сегодня мы потребовали, чтобы ООН ускорил этот процесс, дал оценку политике Азербайджана, обьявил его террористической страной, а Ильхама Алиева - человеком, осуществляющим геноцид армян в Арцахе, и заставил открыть коридор", - рассказал Маркарян.

Он отметил, что до конца рабочего дня активисты будут ждать "вразумительного ответа от ереванского офиса". "Если нас не удовлетворит их ответ или их действия, мы будем блокировать вход в здание и дальше", - заявил представитель движения.

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