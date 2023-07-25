Активисты в Ереване начали сбор доказательств блокады Лачинского коридора

25 июля 2023, 15:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Участники инициативной группы "Бацум" после встречи с представителем офиса ООН в Ереване объявили о начала сбора доказательств блокады Лачинского коридора и гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. По их словам, собранные фотографии, видеозаписи и документы будут переданы в офис ООН.

Как писал "Кавказский узел", в Армении регулярно проходят акции солидарности с жителями Нагорного Карабаха. Так, 19 июля группа женщин начала ежедневные акции протеста у офиса ООН в Ереване, требуя разблокировать Лачинский коридор и обеспечить доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. 21 июля на митинг и шествие в поддержку карабахцев в Ереване вышли более тысячи человек. Организаторы акции обвинили власти Армении в сдаче Нагорного Карабаха Азербайджану. 24 июля несколько десятков активистов перекрыли ряд улиц в Ереване, чтобы привлечь внимание к ситуации с блокадой Нагорного Карабаха.

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания.

Члены инициативной группы "Бацум" (Открытие) сегодня встретились с исполняющим обязанности постоянного координатора ООН Ниелсом Скотом. Ранее активисты направили письмо в Офис ООН в Ереване с призывом остановить гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе и потребовали личной встречи со Скотом.

Участники на встрече обсудили обостряющийся гуманитарный кризис, его предпосылки и возможные последствия, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница встречи Седа Григорян. В ходе встречи говорилось о нарушении международных конвенций, Устава ООН, игнорировании решения Гаагского суда, Международного суда по правам человека и незаконном перекрытии Лачинского коридора. Ниелс Скот заверил, что ситуацию в Нагорном Карабахе находится в центре внимания: офис ООН в Ереване постоянно предоставляет информацию в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, рассказала Григорян.

22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха отметил, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

По ее словам, Скот заявил, что ООН как политически нейтральная структура в подобных ситуациях собирает достоверные фактологические данные с помощью действующих в конфликтных зонах офисов, однако офиса ООН нет в Нагорном Карабахе. "Мы решили сами собрать эти факты и предоставить офису ООН в Ереване, как дополнительный достоверный источник", - отметила Григорян.

Член инициативы "Бацум" Давид Арушанян отметил, что вопрос разблокирования коридора политический и требует срочных и неотложных мер. Он подтвердил, что активисты после встречи решили собрать факты из Нагорного Карабаха в виде фотографий, видеороликов, сведений, информаций и передать их в ООН.

Участники инициативы сообщили, что продолжают сбор продуктов возле Офиса ООН с требованием доставить гуманитарный груз в Нагорный Карабах в рамках продовольственной программы ООН.

Перед зданием Офиса ООН в Ереване продолжаются ежедневные акции протеста женщин в поддержку Нагорного Карабаха и с требованием разблокировать Лачинский коридор, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.