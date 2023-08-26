Армянские активисты обвинили Пашиняна в бездействии

26 августа 2023, 22:09

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Армянские власти обеспечивают интересы третьих стран, а не своих граждан и жителей Нагорного Карабаха, и не используют на международной арене возможности для усиления давления на Азербайджан, заявили активисты. Они представили "дорожную карту" по выходу из политического кризиса в Нагорном Карабахе.

"Кавказский узел" писал, что на фоне усугубляющегося кризиса в Нагорном Карабахе и заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана в Армении растет недовольство позицией властей по карабахскому вопросу. Так, сторонники движения "Национально-демократический полюс" на митинге в Ереване потребовали отставки Пашиняна и сообщили о начале круглосуточной акции протеста.

Угроза гуманитарной катастрофы возникла в Нагорном Карабахе после закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. В Степанакерте из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, рассказали сегодня местные жители. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Военный эксперт, доктор политических наук Грачья Арзуманян считает, что война 2020 года привела к обрушению архитектуры безопасности Южного Кавказа. По его словам, заключенное по результатам широкомасштабных военных действий перемирие, согласно которому гарантом безопасности и выполнения взятых на себя обязательств сторонами выступала Россия, не привело к завершению военных действий, а военные действия приобрели характер гибридной войны против Армении и Нагорного Карабаха.

При этом, как отметил Арзуманян, широко используются иррегулярные военные действия в виде краткосрочных военных стычек, диверсий, обстрелов гражданского населения, приводящих к жертвам среди военных и мирных жителей.

Еще одной формой военных действий, по мнению эксперта, является блокада, продолжающаяся более 250 дней, несмотря на требования международного сообщества прекратить ее. Также широко используются методы экономической, информационной и психологической войны против армянского народа и его государственности, в результате чего Армения и Арцах продолжают терять территории.

Цель гибридной войны, по мнению Арзуманяна, - принудить Армению к уступкам на геополитической арене, которые в конечном счете ведут к ликвидации государственного суверенитета армянского народа. "Политика властей Еревана и Степанакерта катастрофическая, она затрудняет для международного сообщества оказание помощи арцахскому армянству в силу отсутствия государственного актора, готового представлять национальные интересы Арцаха на международной политической арене", - отметил Арзуманян на прошедшей в Ереване пресс-конференции.

Власти Армении и Нагорного Карабаха способствуют реализации русско-турецкого плана - не предпринимают должных мер, заявила руководитель ОО "Возвращение к Дизаку", беженка из Гадрута Маргарита Карамян. В качестве доказательств она отметила, что, обратившись в Совбез ООН, Армения обязана была представить ситуацию в Нагорном Карабахе, как геноцид, а блокаду и голод - как один из методов осуществления этого геноцида. Однако представила ситуацию всего лишь, как гуманитарный кризис. "Обсуждение в СБ ООН завершилось, до сих пор не принято ни заявление, ни резолюция. Но армянские власти вместо того, чтобы представить еще больше фактов и доказательств, подтверждающих геноцид армян в Арцахе, о чем давно говорят международные институты, структуры, содействуют Азербайджану.", - отметила она. В частности Карамян подчеркнула, что молодые жители Нагорного Карабаха, выезжающие при посредничестве российских миротворцев в Армению, на азербайджанском КПП узнают, что вернуться на свою родину они через этот КПП не смогут. "Лишь через Баку, получив азербайджанское гражданство", - отметила Карамян.

Азербайджан планирует открыть Лачинский коридор только для выезда из Нагорного Карабаха, заявил 24 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян, напомнив, что около 5000 жителей Нагорного Карабаха не могут вернуться из Армении из-за блокады коридор.

Инцидент с Вагифом Хачатряном доказывает то, что очень многие мужчины Нагорного Карабаха, оказавшись на незаконном азербайджанском КПП, просто будут арестованы и на них Азербайджан повесит уголовные дела. "Армянские власти в Армении и Арцахе осуществляют азербайджанский план по депортации армян из Арцаха", - заявила Карамян.

О том, что обе армянские власти не способны вести политику в интересах армянского народа, заявил и руководитель ОО "Во имя Гадрута" Левон Айриян. По его словам, ситуация с каждым днем ухудшается, причем, до такой степени, что поднимаются уже не идеологические вопросы о государственности, а лишь вопросы выживания, спасения от геноцида. "Глава страны Никол Пашинян заявляет, что страна не обороноспособна и продолжает руководить этой страной.В мире нет подобного прецедента, и это лишь говорит о том, что Пашинян обеспечивает интересы третьих стран, а именно России и Азербайджана с Турцией", - отметил Айриян.

Он добавил, что Никол Пашинян не выйдет из этого проекта из-за отсутствия как возможностей, так и желания. Все, что делает армянская власть - сеет панику и страх среди людей. Ввиду этого армянский народ должен самоорганизоваться и отстранить Пашиняна от власти. "Ситуация стремительно ухудшается, и в этой ситуации мы можем уповать на Запад, который должен совершить гуманитарную интервенцию в Арцах для спасения этих людей. Для этого, хотя бы на уровне общественности, мы должны обратиться к Западу", - сказал Айриян.

Руководитель Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц квалифицировала ситуацию в Нагорном Карабахе, как геноцид. Она раскритиковала армянские власти за то, что в Совбезе ООН они представили геноцид в Нагорном Карабахе как гуманитарный кризис. "Одно дело, когда в каком-то месте не растет пшеница, с доставкой возникли сложности и соответственно возникли проблемы с хлебом, и концептуально другое дело, когда твои границы закрывают, не дают тебе возможности получать продукты, и это делают последовательно и продолжительно для того, чтобы заставить тебя пойти на какие-то шаги", - отметила правозащитница.

11 августа Армения обратилась в ООН с просьбой созвать заседание Совета безопасности из-за тяжелой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Ереван ожидал, что Совбез ООН примет решение о доставке гуманитарной помощи, но по итогам заседания участники Совбеза ООН призвали не препятствовать деятельности Красного Креста в Нагорном Карабахе. Азербайджанские аналитики указали, что по итогам обсуждения в ООН даже не была принята резолюция, и заседание показало слабость позиций армянской дипломатии.

Международное сообщество, по ее словам, особенно Запад, находит самые легкие решения, потому что единственная их цель - это мир в регионе. Самое слабое место Армении - это власти, которые не пользуются имеющимися возможностями, в частности, не используют противозаконные действия Азербайджана, считает она. "Столько риторики ненависти, угроз, военной агрессии, военных преступлений, кражи людей, пытки, расстрелы людей без всякого суда, запреты мирным жителям обрабатывать собственные земли, доведение блокадой людей до голода и смерти в 21-ом веке. Все это не использовать и не вывести вопрос на другую плоскость и находить там решения, говорит лишь об одном: мы имеем дело с классическим предательством, и я это говорю с большой болью", - заявила Нина Карапетянц.

Она подчеркнула, что Азербайджан игнорирует решение Международного суда. "Как после этого мир будет воспринимать репутацию Международного суда ООН, сколько после этого будут стоить решения международных судов? Разве не воспользуются следующие диктаторы бездействием международного сообщества, чтобы путем измора решать свои задачи? Неужели все международные принципы и нормы исчерпали себя, или они действуют для всех, кроме армян", - отметила правозащитница.

По мнению представителя общественной организации "Берд" Арпи Топчян, легитимность властей определяется тем, насколько они служат интересам людей, которые их избрали. Она отметила, что армянская власть потеряла свою легитимность в тот день, когда, невзирая не предвыборные обещания, заявила о признании Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, тем самым поставив себя вне Конституции. "Армянские власти идут на антиконституционные шаги, причем, не только в вопросе Арцаха, но и в потере стратегических высот в Сюнике, устных переговоров, в результате которых Армения потеряла территории, и рано или поздно они предстанут перед законом", - отметила Топчян.

Армянские власти находятся под тотальным внешним управлением и ведут антиармянскую политику, обеспечивая русско-турецкие интересы, которые направлены на уничтожение Нагорного Карабаха и депортацию армян. "Необходимо вновь стать хозяином собственных ресурсов. В Армении должна сформироваться власть в интересах армянского государства. Если глава государства заявляет о неспособности к самообороне, а гарантии этой страны в удовлетворении требований соседней страны, то это можно рассматривать как заявление о демонтаже страны", - отметила Топчян.

Она добавила, что выходом является объединение всех ресурсов. Это возможно, хотя и сложно, потому что в Армении есть силы, которые не прочь потерять Нагорный Карабах, чтобы иметь причину для смены власти, подчеркнула Топчян.

Активисты назвали шаги по выходу из кризиса

Активисты представили "дорожную карту" по выходу из сложившейся ситуации. Важнейшей задачей и вызовом для карабахского армянства, по их мнению, является сохранение де-факто существующего государства - Республики Арцах, в рамках которого оно реализовало свое право на самоопределение. Для этого, по их мнению, нужна самоорганизация в карабахском обществе, восстановление доверия между Арменией и Нагорным Карабахом, чтобы политика и стратегия двух армянских государств по карабахскому урегулированию вновь стала синхронизированной и единой.

"Дорожная карта" включает ряд этапов, реализация которых должна происходить параллельно. К таким этапам относятся: смена власти в Степанакерте, замена российского военного контингента на международные миротворческие силы, разработка международных механизмов, гарантирующих право арцахского общества на передвижение и связь с внешним миром, создание условий для возвращения Арцаха в международное сообщество и ее арены – политическую, культурную, гуманитарную. Решение данных задач общественники считают возможным только с привлечением потенциала и возможностей всего армянского народа, заявили участники пресс-конференции.

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