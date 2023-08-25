Оппозиция объявила круглосуточную акцию протеста с требованием отставки Пашиняна

25 августа 2023, 00:46

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Сторонники движения "Национально-демократический полюс" на митинге в Ереване потребовали отставки с поста премьер-министра Никола Пашиняна и сообщили о начале круглосуточной акции протеста. Политолог Армен Бадалян уверен, что движение не имеет потенциала для смены власти.

"Кавказский узел" писал, что сторонники движения "Национально-демократический полюс" (НДП) анонсировали акции протеса с требованием отставки Пашиняна и созыва временного правительства. По их мнению, Пашинян не способен разрешить сложившийся кризис и продвигать национальные интересы. Член совета НДП Жирайр Сефилян сообщил, что лично начинает круглосуточную акцию протеста на площади Свободы в Ереване.

"Национально-демократический полюс" заявил о последнем этапе борьбы за отставку Пашиняна

Движение "Национально-демократический полюс" (НДП) организовало митинг на площади Свободы в Ереване с требованием отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В митинге принимали участие как жители Еревана, так и районов Армении, которые держали таблички с названием своей области, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Движение объявило сбор средств для организации круглосуточных акций, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в штабе НДП. "Мы надеемся, что в эти судьбоносные для нашей страны дни к сбору средств присоединятся как из самой Армении, так и из диаспоры", - сказал представитель движения.

Участники митинга держали в руках государственные флаги Армении и перечеркнутыми фотографиями премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они скандировали "Никол, уходи!", "Свободная независимая Армения!". На площади Свободы собралось большое количество полицейских, в том числе подразделения "Красные береты".

Это последний и победный этап нашей борьбы, которая приведет к краху режима Пашиняна, заявил в своем выступлении член "Национально-демократический полюса" Ваге Гаспарян. "Первая Республика возродится, для этого есть все предпосылки", - отметил он.

Власти Армении перешли все "красные линии" и сожгли все мосты как с собственным народом, так и с Западом, отметил Гаспарян. По его словам, Пашинян получил месседж от Запада, что он себя исчерпал и должен уйти.<

Он отметил, что в создавшихся условиях Пашинян может надеяться на поддержку Баку, Анкары и Москвы, но Россия сама находится в сложной политической ситуации, и может лишить президента Азербайджана Алиева поддержки, в результате ослабнут и позиции президенту Турции Эрдогана.

Гаспарян считает, что "если на сегодняшний день Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла") не деарменизировали и Сюник стоит на месте, это заслуга именно Запада". По его мнению, поддержка Запада была бы намного больше, если бы он увидел как армянский народ на акциях протеста борется за свою честь и достоинство. Он отметил, что для этого НДП использует все ресурсы и инструменты, которые не запрещены законом.

Выступающие на митинге также заявили, что требуют отставки Никола Пашиняна, потому что от его ухода зависит судьба Нагорного Карабаха, укрепление армии, развитие социальной и экономической сферы Армении.

Так, участница митинга Маргарит Хлгатян в своем выступлении коснулась темы Нагорного Карабаха, который, по ее словам, хотят отчуждать от Армении. "Армянский народ подвергают психологическому давлению, заставляют забыть Арарат, который является воплощением и символом нашей идентичности, пытаются отделить Арцах от нас. И сейчас хотят открыть дорогу в одностороннем порядке, чтобы люди бежали из катастрофических условий, но при этом не имели возможность вернуться к себе домой", - заявила Маргарит Хлгатян, добавив, что спасение Нагорного Карабаха и Армении в воссоединении.<

Член НДП Геворг Сафарян призвал людей присоединиться к борьбе, которую он квалифицирует как революцию, продолжение революции 2018 года. По его словам, Никол Пашинян действует против интересов Армении и он пособник Алиева и Эрдогана. "Политика Пашиняна приведет к потере Арцаха и Сюника. Власть Пашиняна ведет к краху Армении, она приводит наших врагов в Ереван", - заявил Сафарян.

25 мая 2023 года на саммите ЕАЭС в Москве Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Никол Пашинян и подтвердил готовность Еревана к разблокированию всех транспортных и экономических связей в регионе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении - 2023".

Член совета "Национально-демократического полюса" Жирайр Сефилян заявил о начале круглосуточных митингах "до тех пор, пока Никол Пашинян не подаст в отставку". Он призвал граждан Армении присоединиться к борьбе.

Митинг перешел в шествие, в ходе которого участники скандировали "Никол - предатель!", "Присоединяйтесь!". Они дошли до площади Франции и заявили, что намерены остаться тут и проводить свои круглосуточные митинги в рамках акций гражданского неповиновения. Полиция. выстроив более 10 кордонов, перекрыла путь демонстрантам, заявив, что на площади Франции они оставаться не могут. После долгих переговоров полиция посоветовала оппозиции проводить свои акции на площади Свободы.

Жирайр Сефилян заявил, что участники акции протеста не пойдут наперекор полиции, дабы не допустить провокаций, которые могут загасить протесты. "Если бы нас сегодня на площади было в разы больше, полиция не смогла бы перекрыть нам дорогу", - заявил Сефилян, добавив, что сегодня возвращаются на площадь Свободы продолжать круглосуточные акции до тех пор, пока их ряды не пополнят тысячи граждан.

Сефилян отметил, что как круглосуточное его дежурство на площади, так и продолжающиеся акции проводятся с целью консолидировать общество, вывести жителей Армении на борьбу с требованием смены власти и построения суверенного государства.С этого дня, по его словам, начнутся активные акции, заявления с целью привлечения как можно больше людей.

В митинге НДП сегодня, по данным его участника Карена Меликяна, принимали участие более 2,5 тысяч человек. Полиция отказалась оценить число участников мероприятия.

Политолог усомнился в успехе инициативы НДП

Политтехнолог Армен Бадалян сомневается в успехе борьбы "Национально-демократического полюса". "Это одна из антироссийских сил в Армении, но они не представляют никакой реальной силы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Армянская оппозиция, по мнению Бадаляна, не имеет потенциала для свержения власти, и это подтверждено на протяжении всех 30 лет. Единственные такие смены власти произошли в 1998 году, когда президент страны Левон Тер-Петросян был отстранен в результате "дворцового переворота", и в 2018 году, когда по требованию Запада посредством фиктивной революции власть была передана сегодняшним силам.

"Никогда в Армении не удалось путем уличных протестов сменить власть, за исключением мелких локальных случаев в регионах. Во всех других случаях всегда побеждает правящая партия, что доказывает, что общественность не способна сменить власть, и НДП в этом плане не исключение", - отметил политтехнолог.

Он добавил, что для смены власти в Армении необходимо внешнеполитическое одобрение и соответствующие технологии. "Николу Пашиняну власть была передана по требованию Запада для решения каких-то задач, а для его свержения, те силы, которые заинтересованы в этом, должны получить "добро" России. На Южном Кавказе существует проблема Карабаха, и в этой ситуации никто не позволит, чтобы какая-либо сила без внешнего согласия пошла ва-банк и совершила смену власти. Эта сила будет иметь серьезные проблемы, как с Западом, так и с Россией. Потому что у каждого свое видение карабахской проблемы, и появление нового игрока перемешает все карты внешних игроков", - заключил Армен Бадалян.

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