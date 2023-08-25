Арест обвиняемого в клевете на чиновников из Кабардино-Балкарии продлен на полгода

25 августа 2023, 17:41

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Урванский районный суд на шесть месяцев продлил срок ареста Казбеку Шхагошеву, обвиняемому в клевете на чиновников в Telegram-канале "Правда КБР" и по статье о наркотиках. Защита настаивает на доследовании дела и его рассмотрения в другом регионе, так как среди объектов критики Telegram-канала были силовики и судьи.

Суд продлил на шесть месяцев срок содержания под стражей Казбека Шхагошева. С ходатайством об этом выступила сторона обвинения. Следующее заседание назначено на 8 сентября, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" защита Шхагошева.

Адвокаты Шхагошева, Руслан Кумехов и Джабраил Габачиев, направили апелляционную жалобу в Коллегию по уголовным делам Верховного суда Кабардино-Балкарии на принятые судом решения. В жалобе говорится, что суд оставил без удовлетворения ходатайство защитников о проведении предварительных слушаний и назначил судебный процесс. Между тем, в ходе предварительных слушаний защита намеревалась заявить ряд ходатайств, в том числе об исключении из материалов дела части доказательств, а также возвращении дела прокурору для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению.

Казбек Шхагошев обвиняется в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, а также в клевете на ряд должностных лиц из власти и правоохранительных органов Кабардино-Балкарии в публикациях в Telegram-канале "Правда КБР". Защита ставит под сомнение как первое обвинение, так и причастность Шхагошева к этому каналу. "Если даже он и имел отношение, то опосредованное", - считает адвокат.

Как сообщил один из адвокатов, после задержания Шхагошева его заставили извиняться перед некоторыми из должностных лиц, чьи действия критиковались в Telegram-канале "Правда КБР". У защиты есть видеозапись этих извинений, однако следствие отказалось приобщить ее к материалам дела.

В апелляционной жалобе также указывается, что суд назначил Шхагошеву государственного защитника, тогда как его интересы представляют два адвоката по соглашению и в материалах дела имеются представленные ими ордера. "Тем самым нарушается право Шхагошева на доступ к правосудию", - говорится в жалобе.

Они просят отменить постановление суда о назначении судебного заседания без проведения предварительных слушаний и поручить рассмотрение дела другому составу со стадии предварительных слушаний.

Адвокат считает, что дело Шхагошева в Кабардино-Балкарии объективно не может быть рассмотрено, в связи с тем, что среди тех, кого критиковал канал, были представители силовых структур и даже судьи. Поэтому защита будет добиваться передачи дела на рассмотрение в суд другого региона.

Казбек Шхагошев работал тренером по греко-римской борьбе. Кроме этого он занимался выращиванием овощей и ягод. Тренером является также его отец, который воспитал несколько чемпионов, рассказал адвокат.

На Telegram-канал "Правда КБР" на 17.00 мск 25 августа подписана 13,1 тысяча человек. Основная тема публикаций - коррупция в государственных структурах Кабардино-Балкарии, в том числе мошенничество с землями, субсидиями. В своих публикациях Telegram-канал упоминал имена и должности чиновников. Последний пост в Telegram-канале размещен 20 ноября 2022 года. "Вот очень интересно, в КБР есть хоть один известный человек, кто не участвовал в коррупции", - говорится в нем. Комментарии к публикациям отключены.

"Кавказский узел" также писал, что бывшая сотрудница Дворца культуры профсоюзов Кабардино-Балкарии Марина Гумова признана невиновной в клевете за отсутствием состава преступления. Поводом для преследования Гумовой стал видеоролик, в котором она обвинила руководство профсоюзного объединения в умышленной ликвидации дворца.

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