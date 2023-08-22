22 августа 2023, 19:09

Армия обороны Нагорного Карабаха сообщила об обстреле комбайнера

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Азербайджанские военные открыли огонь по комбайну, работавшему в поле близ села Сарушен Аскеранского района, сообщила сегодня Армия обороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что Армия обороны Нагорного Карабаха заявила сегодня о нарушении азербайджанскими военными  режима прекращения огня в Мартакертском и Мартунинском районах.

Вооруженные силы Азербайджана  сегодня около 12.30 (11.30 мск) открыли огонь по комбайну, работавшему на полях близ Сарушена Аскеранского района, применив стрелковое оружие. "С армянской стороны потерь нет. Об инциденте доложено командованию российского миротворческого контингента", - говорится в сообщении в Facebook* ведомства.

Минобороны Азербайджана на своем сайте и в соцсетях к 19.00 мск не прокомментировало это сообщение.

"Кавказский узел" также писал, что 19 августа Минобороны Азербайджана обвинило карабахских военных  в установке  фортификаций в Ходжалинском районе  под видом сельхозработ начали . Работы были остановлены после вмешательства азербайджанских военных, сообщило ведомство.

Карабахские власти в свою очередь обвиняли Азербайджан в обстрелах сельхозтехники и попытках сорвать работы в поле. Так, 18 августа сельхозработы в селе Муришен пришлось остановить из-за стрельбы азербайджанских военных по трактору, сообщили сельские власти.

17 августа карабахское Минобороны заявило, что азербайджанские военные обстреляли зерноуборочный комбайн около села Сарушен. Позднее в тот же день власти сообщили еще об одном обстреле комбайна у того же села.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 августа 2023, 20:27

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