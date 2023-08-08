Правозащитники заявили о препятствиях работе журналистов в Шови

08 августа 2023, 23:30

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Власти Грузии предприняли незаконное вмешательство в журналистскую деятельность, требуя удалить первые публикации о сходе оползня в Шови и создавая помехи работе прессы, заявила неправительственная организация "Коалиция за адвокатирование медиа".

Как сообщал "Кавказский узел", сход оползня в Шови стал следствием сразу нескольких природных факторов, включая сложный рельеф местности и таяние ледников на фоне высокой температуры воздуха, заявили 7 августа власти Грузии. К 8 августа найдены 19 тел погибших.

"Коалиция за адвокатирование медиа" выступила сегодня с заявлением, призвав власти страны отказаться от практики вмешательства в журналистскую деятельность и оскорблений. В частности, один из первых о трагедии в Шови сообщил редактор интернет-издания "Мтис амбебис" ("Горные новости") Гела Мтивишвили, однако это вызвало агрессию в его адрес. Первым его оскорбил депутат парламента, председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Ираклий Кобахидзе, после чего председатель парламента Шалва Папуашвили потребовал удалить сообщение о трагедии в Шови, говорится в заявлении.

""Коалиция за адвокатирование медиа" сожалеет о последних случаях незаконного вмешательства в журналистскую деятельность, дезинформации, оскорблениях и словесных нападениях. Во время стихийного бедствия Гела Мтивишвили со своими коллегами выполнили важную роль и информируют общественность в связи с ситуацией в Шови и о помощи властей и о предупреждении стихийных бедствий", - говорится в заявлении НПО, имеющемся в распоряжении корреспондента "Кавказского узла" от 8 августа.

Нападки на медиа и стремление контролировать поток информации представляет собой нарушение прав свободы СМИ и выражения, указано в заявлении. В связи с этим организация призвала "Грузинскую мечту" незамедлительно прекратить нападки на медиа, уважать свободу выражения и дать журналистам свободно осуществлять свои профессиональные обязанности.

По решению властей, полиция не пустила журналистов на место трагедии. При этом, именно в эти дни "особо важна" деятельность журналистов и предоставление ими непредвзятой и объективной информации. Однако власти стараются запугать и заставляют замолчать журналистов, подчеркивается в заявлении.

В Шови продолжаются поисково-спасательные работ, которые ведутся в основном в восьми местах. Спасатели намерены расширить территорию поисков после обнаружения сегодня утром тела женщины и фрагментов другого тела. "Были обнаружены отдельные фрагменты тела, думаем, что это произошло в результате активных поисковых работ", - сообщил руководитель службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили в эфире телекомпании "Мтавари архи".

По его словам, спасатели получили дополнительную спецтехнику для обнаружения металлов и намерены приступить к поискам фрагментов автомобилей.

В настоящее время ведутся поиски 14 человек, однако, по информации местных жителей, в Шови отдыхали иностранцы, о которых нет информации у министерства внутренних дел, сообщает телекомпания.

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