07 августа 2023, 00:27

Памятники Ахмату Кадырову в Казахстане подверглись атаке вандалов

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В Казахстане в поселке Малая Сарань неизвестные уничтожили мемориальный знак, посвященный отцу нынешнего главы Чечни и первому президенту республики Ахмату Кадырову. На еще одном монументе в этом же поселке с обеих сторон появились оскорбительные надписи.

Оба инцидента произошли в ночь на 6 августа.

На кадрах видео, опубликованных одним из оппозиционных властям Чечни телеграмм-каналов, показан момент нападения на памятники. На снятых в ночное время кадрах авторы показывают каменный монумент вблизи с включенной вспышкой, затем один из них наносит по нему удары кувалдой. Лица авторов не видны, не слышны и их голоса.

Один из памятников был уничтожен, а на втором появились надписи, со ссылкой на дежурного отдела полиции сообщило издание "Кавказ.Реалии"*.

Малая Сарань - место рождения Ахмата Кадырова (23 августа 1951 года), говорится в биографической справке о первом президенте Чеченской республики, подготовленной "Кавказским узлом". Памятный знак был открыт 23 августа 2012 года. Рамзан Кадыров, совершая визит в Казахстан, посетил дом своего деда в поселке Малая Сарань и его могилу в поселке Дубовка в Карагандинской области.

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Примечание:

"Вандалы осквернили памятник Ленину в Успенском районе", "Пользователи соцсети призвали власти Каспийска решить проблему с вандализмом", "Политологи в Баку сочли неуместным заявление Москвы о вандализме на "русском кладбище".

Автор: "Кавказский узел"

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