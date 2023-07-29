Махачкалинец оштрафован за недоносительство

29 июля 2023, 08:34

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Суд оштрафовал на 20 тысяч рублей жителя Махачкалы М. Магомедова, признав его виновным в том, что он не сообщил правоохранителям о том, что его знакомая участвует в военных действиях в Сирии на стороне ИГ*.

По версии следствия, житель Махачкалы М. Магомедов поддерживал через соцсети связь со своей знакомой, уроженкой Дагестана, зная, что она принимает участие на территории Сирии в деятельности вооруженной группировки, которая входит в состав запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"*, и не сообщил об этом правоохранителям.

"В связи с полным признанием своей вины М. Магомедову приговором суда назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", – привело 28 июля РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы управления ФСБ по республике.

Комментариев от М. Магомедова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 15 июня стало известно, что Хасавюртовский городской суд признал жителя Хасавюрта виновным в несообщении о том, что его знакомый агитирует вступать в отряд для боевых действий на Украине против вооруженных сил России.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

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