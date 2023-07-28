Елена Кондрат приговорена к девяти годам колонии

28 июля 2023, 09:49

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Бывшая судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат, которая пыталась скрыться в Чечне от уголовного преследования, признана посредником при передаче взятки коллеге и приговорена к сроку в колонии.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля 2022 года бывшая судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат была задержана в Чечне, где, по версии следствия, пыталась изменить свои имя и фамилию на Светлану Хондрат. На следующий день Верховный суд России удовлетворил ходатайство СКР об аресте Кондрат.

По версии следствия, в сентябре 2020 года Елена Кондрат в качестве посредницы предложила другой судье Арбитражного суда 50 тысяч долларов за отказ от привлечения к ответственности нескольких физических и юридических лиц по делу, находящемуся на рассмотрении у этой судьи. Однако коллега Кондрат обратилась в правоохранительные органы. В октябре 2020 года Кондрат была задержана силовиками. От ареста ее спасла тогда судейская неприкосновенность, которая была снята Высшей квалификационной коллегией судей в ноябре 2021 года.

Мосгорсуд признал Елену Кондрат виновной в посредничестве при передаче взятки (часть 4 статьи 291.1 УК РФ) и приговорил ее к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 77,9 млн рублей. Ей также запрещено в течение пяти лет после отбытия срока занимать должности в судебной системе и правоохранительных органах, сообщил 27 июля "Коммерсант".

Во время расследования по инициативе СКР было арестовано имущество Елены Кондрат и, по словам представителей обвинения, большая часть штрафа будет погашена за его счет. Защита подсудимой не согласна с приговором и будет его опротестовывать, заявил заявил после заседания адвокат Алексей Ковалев. «Мы еще поборемся», — сообщил он изданию.

Приговор Мосгорсуда оказался мягче наказания, запрошенного гособвинением. 21 июля в прениях прокурор попросил приговорить Елену Кондрат к 11,5 года колонии со штрафом в размере 65-кратной суммы взятки, то есть 253,38 миллиона рублей с лишением права занимать должности в судебной системе сроком на шесть лет, сообщило в тот же день ТАСС.

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