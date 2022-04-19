Попытка скрыться в Чечне бывшей московской судьи провалилась

19 апреля 2022, 08:48

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Верховный суд удовлетворил ходатайство Следкома России об аресте бывшей судьи арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, обвиняемой в посредничестве в передаче взятки. Ранее бывшая судья была объявлена в розыск и задержана сотрудниками ФСБ в Чечне, где, по версии следствия, пыталась изменить свои имя и фамилию на Светлану Хондрат.

Судью задержали в Грозном, где она пыталась скрыться, сменив имя и фамилию, сообщила 18 апреля "Российская газета".

По версии следствия, в сентябре 2020 года Кондрат встретилась с другой судьей арбитражного суда и рассказала, что к ней обратились лица, готовые передать 50 тысяч долларов США в случае вынесения решения о непривлечении к ответственности нескольких физических и юридических лиц в рамках дела, находящегося на рассмотрении у этой судьи. Однако коллега Кондрат обратилась в правоохранительные органы. В октябре 2020 года Кондрат вышла из квартиры, чтобы, во версии следствия, отдать пакет с деньгами, но была задержана силовиками. От ареста Кондрат спасла судейская неприкосновенность, которая была снята Высшей квалификационной коллегией судей только в ноябре 2021 года, сообщило 18 апреля РАПСИ.

Бывшая судья арбитражного суда Москвы Елена Кондрат отрицает свою причастность к преступлению, она заявила, что уголовное дело было сфальсифицировано из-за её отказа выполнять незаконные требования руководства столичного арбитража по спору о выведенных в офшоры 25 миллиардах рублей.

Также в Мособлсуде рассматривается уголовное дело в отношении сына Кондрат - Николая. Он обвиняется в двух убийствах, уничтожении чужого имущества и хищении личных документов, с помощью которых, по версии следствия, он хотел отомстить за свою мать и расправиться с сообщившей о попытке взятки судьей.

Бывшая арбитражная судья Елена Кондрат скрывалась от следствия в Грозном, там она с целью запутать следствие попыталась сменить имя и фамилию, заявил в суде следователь по особо важным делам управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве Павел Кондратьев.

"Оба телефона были выключены, связь с родственниками была потеряна, пришлось принимать решительные действия... Находилась в Грозном. Она обратилась в государственные органы для смены паспортных данных на Светлана Хондрад", - процитировало следователя агентство.

В качестве подтверждения Кондратьев представил суду свидетельство о перемене имени. Обвиняемая, по словам представителя Следкома, знает, что ее анкетные данные есть у правоохранителей и ей запрещено покидать РФ, сообщило 18 апреля "Право.ru".

Елена Кондрат на заседании суда назвала довод о смене имени "фальсификацией". "Нет ни одного доказательства того, что я обращалась с заявлением о перемене имени", - отметила она и пояснила, что представленное свидетельство никоим образом не доказывает ее волеизъявление на смену имени. Фамилия, которая в нем указана, не совпадает с той, что числится в базе данных, а следствие ссылается на фамилию "Хондрат", а в базе данных значится "Кондрад", заявила Елена Кондрат.

Оперативники ФСБ задержали Елену Кондрат в Грозном и привезли ее в Москву на автомобиле незадолго до начала слушаний 18 апреля, сообщил сегодня "Коммерсант". Адвокат бывшей судьи Алексей Ковалев заявил, что его доверительница не обращалась с заявлением о смене своих данных, а в Грозный поехала вместе с матерью для лечения, информировало издание.

Судьей не убедили аргументы защиты, они удовлетворили ходатайство следствия и постановили заключить Кондрат под стражу до 22 мая включительно. Но наручники в зале на Елену Кондрат не надели, так как решение необходимо еще подтвердить в Высшей квалификационной коллегии судей. Также защита Елены Кондрат заявила, что намерена обжаловать решение об аресте в апелляционной инстанции, а в случае проигрыша обратиться в надзорную инстанции, что займет еще несколько месяцев, информировало издание.

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