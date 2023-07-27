Дошло до суда дело о поджоге военкомата в Горячем Ключе

27 июля 2023, 19:00

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Дело Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова, обвиненных в теракте в связи с поджогом военкомата в Горячем Ключе, поступило в военный суд в Ростове-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября 2022 года неизвестный поджег здание военкомата в Горячем Ключе, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. 8 октября силовики задержали подозреваемого в поджоге в Краснодаре. Обвинение считает, что Гончаренко совершил инкриминируемое ему преступление совместно с другим человеком, однако сам Гончаренко признает, что изготовил горючую смесь, но не участвовал в поджоге военкомата и не знал, как другой человек планирует ее использовать, рассказал адвокат Феликс Вертегель. 6 июня Гончаренко был продлен арест на два месяца.

Дело Бориса Гончаренко поступило в суд, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*. Несколько месяцев Гончаренко находился в СИЗО Краснодара, сейчас его этапируют в следственный изолятор Ростова-на-Дону, сообщил рассказал изданию адвокат Гончаренко Феликс Вертегель. "Жалоб на условия содержания не поступало. Мы факт признаем, но настаиваем на другой квалификации действий. Гончаренко помог Абдурахманову подготовить зажигательную смесь, Абдурахманов совершил все активные действия", - заявил Вертегель.

По версии следствия, школьный учитель истории и обществознания из Краснодара 34-летний Борис Гончаренко вместе с уроженцем Минска 27-летним Богданом Абдурахмановым спланировали поджог военкомата: они бросили в здание две бутылки с "коктейлем Молотова", говорится в публикации.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело Бориса Гончаренко и Богдана Абдурахманова поступило в суд 24 июля, на первое августа назначено первое судебное заседание, указано в карточке дела на сайте суда.

Мать арестованного Ольга Гончаренко рассказала ранее "Кавказскому узлу", что Борис родился в 1988 году в Краснодаре. Закончил школу, затем отделение философии факультета истории, социологии и международных отношений Кубанского госуниверситета, поступил на бюджетное отделение в аспирантуру по философии в Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге, где и проучился два года. "Успешно учился, сдал кандидатский минимум, все практики и тому подобное. Но за год до окончания оставил учёбу и вернулся в Краснодар по семейным обстоятельствам в связи с рождением сына. Работал в разных организациях, в том числе в школе города Горячий Ключ, откуда родом его первая жена. Преподавал там историю и обществознание. Работал в филиале Президентской академии в Горячем Ключе, где преподавал философию. Позже в Краснодаре и Новороссийске работал менеджером в РИЦ "Гарант" и "КонсультантПлюс", - рассказала Гончаренко.

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